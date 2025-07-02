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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

توافق إسرائيلي واسع على صفقة تبادل الأسرى.. والمعارضة تتعهد بدعم نتنياهو

أرشيفية
أرشيفية
منار عبد العظيم

أكد زعيم المعارضة الإسرائيلية استعداده لتوفير "شبكة أمان سياسية" لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو من أجل إتمام صفقة تبادل الأسرى، مشددًا على ضرورة "إعادة جميع المحتجزين الآن" دون تأخير وذلك نقلا عن قناة القاهرة الإخبارية.

 دعم حكومي واسع للاتفاق المحتمل

وفي السياق ذاته، صرح وزير الخارجية الإسرائيلي بأن "أغلبية كبيرة في الحكومة تؤيد صفقة إعادة المحتجزين"، محذرًا من خطورة تفويت الفرصة الراهنة لتحقيق التقدم في هذا الملف الإنساني.

تطورات قد تمهد لاختراق في المفاوضات

تأتي هذه التصريحات في ظل تحركات سياسية مكثفة تشير إلى إمكانية التوصل لاتفاق تبادل بين إسرائيل وحركة حماس، في وقت يزداد فيه الضغط الداخلي والدولي على الحكومة الإسرائيلية لإعادة الأسرى.

زعيم المعارضة الإسرائيلية قناة القاهرة الإخبارية

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