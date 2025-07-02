توافق إسرائيلي واسع على صفقة تبادل الأسرى.. والمعارضة تتعهد بدعم نتنياهو

أكد زعيم المعارضة الإسرائيلية استعداده لتوفير "شبكة أمان سياسية" لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو من أجل إتمام صفقة تبادل الأسرى، مشددًا على ضرورة "إعادة جميع المحتجزين الآن" دون تأخير وذلك نقلا عن قناة القاهرة الإخبارية.

وزير خارجية إسرائيل: أغلبية كبيرة في حكومة نتنياهو تؤيد صفقة إعادة المحتجزين باحث: الحرب في غزة سبب تراجع شعبية نتنياهو إبراهيم شعبان يكتب: تغيير الشرق الأوسط.. نتنياهو يغذي حربا طويلة

دعم حكومي واسع للاتفاق المحتمل

وفي السياق ذاته، صرح وزير الخارجية الإسرائيلي بأن "أغلبية كبيرة في الحكومة تؤيد صفقة إعادة المحتجزين"، محذرًا من خطورة تفويت الفرصة الراهنة لتحقيق التقدم في هذا الملف الإنساني.

تطورات قد تمهد لاختراق في المفاوضات

تأتي هذه التصريحات في ظل تحركات سياسية مكثفة تشير إلى إمكانية التوصل لاتفاق تبادل بين إسرائيل وحركة حماس، في وقت يزداد فيه الضغط الداخلي والدولي على الحكومة الإسرائيلية لإعادة الأسرى.