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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

“شو” يطرح كليب كاريزما في شراكة مصرية يابانية | فيديو

أغنية كاريزما للمطرب شو
أغنية كاريزما للمطرب شو
قسم الفن

أطلق الفنان الصاعد "شو" أحدث أغنية منفردة له بعنوان كاريزما بالتزامن مع إصدار الفيديو كليب الخاص بها، وتجسد مفهوماً فريداً من نوعه يتمثل في الاندماج الثقافي بين مصر واليابان، حيث تمزج بين الأنواع الموسيقية الشبابية في الشرق الأوسط مثل الهيب هوب والريغيتون، والعناصر التقليدية اليابانية من حيث الآلات والرقص، لينتج هذا التعاون عالماً سمعياً وبصرياً متكاملاً يجمع بين التراث والحداثة.

يحمل عنوان "كاريزما" دلالة رمزية تعكس مفهوم العولمة. وتؤكد الكلمات القوية في الأغنية، مثل "لا تقارن المزيف بالحقيقي"، على الرسالة الجوهرية التي تدعو الجمهور إلى الثقة في إحساسهم الشخصي وسط زخم المعلومات المتضاربة.

أغنية كاريزما
تم تصوير الفيديو في ضريح ساروي بمدينة كوتو، طوكيو، حيث تم دمج الروحانية العريقة للمكان مع مؤثرات ضوئية ديناميكية، مما يعكس تناغماً بين الجماليات التقليدية والحس الفني المعاصر، ويبرز العمل لحظات من الإنسانية الحقيقية، حيث يتجاوز الفنانون الحدود واللغات والثقافات لبناء روابط جديدة.

الكليب شارك فيه نخبة من الفنانين اليابانيين منهم:
شينوبو كاواشيما (عازفة شاميسن تسوغارو) – بطلة أربع مرات في المسابقات الوطنية، وخريجة جامعة طوكيو للفنون.
هارومو إيماي (ساكسفون تينور) – موسيقية محترفة شاركت مع كبار الفنانين العالميين مثل فيكتور ووتن ورالف رول.
مينامي ناكاغاوا (راقصة تاب) – تقدم أسلوباً فريداً يمزج بين التعبير الحركي والدقة الإيقاعية.

وقد ارتدى الفنانون الكيمونو والهاوري التقليدي، ليضفوا على الفيديو طابعاً يابانياً أصيلاً، بينما نسجوا فصلاً جديداً في قصة فنية مشتركة، فيما قاد عملية الإنتاج فريق إبداعي ياباني من الطراز الأول، يضم المنتجة مايرو كيكوتشي، المخرجة أسامي توماتسوري مدير التصوير دايكي توميتا، مدير الإضاءة ماسايا كوتابي، المونتير كوسوكي يوشيي، بجانب فنان الأوكييو-إه ريوتا أوكامورا.

"شو" هو موسيقي ومهندس صوت مصري، درس المسرح والهندسة الصوتية في القاهرة، ثم حصل على درجة في إدارة الأعمال الموسيقية من جامعة Full Sail بالولايات المتحدة، وعمل كمنتج موسيقي في استوديو الفنان الراحل أحمد منيب، وهو مهندس صوت معتمد من Universal Music MENA. ويشتهر SHO بجمعه بين الاحترافية الفنية والتقنية العالية في إنتاجه الموسيقي.

المطرب شو أغنية كاريزما سوني ميوزيك

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