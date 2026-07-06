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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

الجامعة العربية تشارك في اجتماع محافظي المصارف المركزية العربية

الجامعة العربية
الجامعة العربية
الديب أبوعلي

شارك السفير الدكتور علي بن إبراهيم المالكي، الأمين العام المساعد ورئيس قطاع الشؤون الاقتصادية بجامعة الدول العربية، في اجتماع المكتب الدائم لمجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية، الذي عُقد اليوم الإثنين 6 يوليو 2026، بمقر صندوق النقد العربي في أبوظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة.

وأكد السفير المالكي، أن هذا الاجتماع يُعقد سنويًا لمناقشة أبرز القضايا والمستجدات ذات الأولوية للمصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية، بما يسهم في تعزيز تبادل الخبرات والتجارب المتعلقة بالسياسات والإجراءات المالية والمصرفية، إلى جانب تنسيق مواقف الدول العربية تجاه التطورات الاقتصادية والمالية العالمية وانعكاساتها على الاقتصادات العربية بشكل عام، وعلى القطاع المالي والمصرفي بشكل خاص.

تعميق التحول المالي الرقمي

وأوضح أن جدول أعمال الاجتماع يتناول عددًا من الملفات الحيوية، من بينها سبل تعزيز مقومات الاستقرار المالي، وتطوير الأدوات والسياسات الاحترازية، ومنظومات الإنذار المبكر وإدارة الأزمات، فضلًا عن تعميق التحول المالي الرقمي، ودعم صناعة التقنيات المالية الحديثة، ومناقشة تداعيات تطبيقات الذكاء الاصطناعي في القطاع المالي، إلى جانب قضايا المدفوعات الرقمية والفورية.

وأشار رئيس قطاع الشؤون الاقتصادية إلى أن الاجتماع يناقش كذلك آليات مواجهة تداعيات تغيرات المناخ، والعمل على ترسيخ متطلبات التمويل الأخضر والمستدام، فضلًا عن متابعة الجهود العربية الرامية إلى توسيع نطاق الشمول المالي، بما يعزز من كفاءة واستدامة القطاع المالي في الدول العربية، ويواكب المتغيرات الاقتصادية العالمية.

جامعة الدول العربية أبوظبي المصارف المركزية علي بن إبراهيم المالكي قطاع الشؤون الاقتصادية محافظي المصارف المركزية مؤسسات النقد العربية صندوق النقد العربي الإمارات

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