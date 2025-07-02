بإطلالة كاجوال.. مي كساب تثير الجدل بظهورها الأخير

شاركت الفنانة مي كساب، متابعيها بصور جديدة لها رفقة زوجها وأصدقائها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام بإطلالة كاجوال.

ظهرت مي كساب، مرتديه شورت واسع باللون الأسود، ونسقت معه تيشيرت باللون الاسود أيضا ليكشف عن جمالها ورشاقتها.

ومن الناحية الجمالية تعتمد مي كساب، في المكياج على جمال بشرتها الطبيعي مع وضع لمسات رقيقة من أحمر الشفاه باللون الاحمر الناعم الذي يبرز جمال أنوثتها.

كما اختارت مي كساب ، أن تترك شعرها الأسود القصير منسدلا بطريقة عصريه تتناسب مع ظهورها المميز.

ونعرض لكم صور الفنانة مي كساب