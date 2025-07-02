عايدة رياض تشعل السوشيال ميديا: لقيت ميسي راسمني على ضهره ..صور

في مشهد مفاجئ، أشعلت الفنانة القديرة عايدة رياض مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما نشرت منشورًا ساخرًا عبر حسابها الرسمي "فيسبوك"، بنشر صورة لنجم الكرة الأرجنتيني العالمي ليونيل ميسي، من الظهر حيث يظهر عليه وشم بصورة لمرأة بشعر أسود.

تعليق عايدة رياض على أحد وشوم النجم الأرجنتيني العالمي ليونيل ميسي

وعلقت الفنانة عايدة رياض على أحد وشوم النجم الأرجنتيني العالمي ليونيل ميسي، والذي بدا أن ملامح صورة الوشم تشبهها إلى حد كبير، لدرجة أنها لم تتردد في كتابة:"لقيت ميسي راسمني على ضهره"

حظي المنشور بتفاعل واسع من جمهور الفنانة، وأنهالت عليه الكثير من التعليقات منها المؤيد والمعارض، الذين انقسموا بين من يضحك مع روحها الخفيفة، ومن يؤكد بالفعل على وجود شبه كبير بين الصورة الموجودة على تاتو ميسي وبين ملامح الفنانة المصرية عايدة رياض في شبابها.

عايدة رياض تشعل السوشيال ميديا.. لقيت ميسي راسمني على ضهره

الوشم الذي كانت تقصده عايدة رياض، هو أحد أشهر الوشوم على ظهر ميسي، ويحمل صورة لامرأة بملامح هادئة، كانت في الواقع تمثل صورة والدته، السيدة سيليا كوتشيتيني، والتي تربط ميسي بها علاقة قوية جدًا، لطالما تحدث عنها في أكثر من مناسبة.

عايدة رياض تشعل السوشيال ميديا.. لقيت ميسي راسمني على ضهره

لكن المفارقة أن ملامح الصورة، وفقًا للعديد من المتابعين، تتشابه كثيرًا مع ملامح عايدة رياض خاصة في فترة الثمانينات، حين كانت من أبرز نجمات الشاشة المصرية، بملامحها القوية والناعمة في آن واحد، وهو ما جعل تعليقات المتابعين تنهال على المنشور، بين من قال:"هي فعلاً شبهك يا ست الكل"

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يُذكر أن عايدة رياض لها تاريخ طويل في السينما والمسرح والدراما، وتعد واحدة من أكثر الفنانات اللواتي تركن بصمة قوية في أدوارها المتنوعة، بين الرومانسي، والكوميدي، والاجتماعي، وتظل حتى اليوم رمزًا للفنانة التي جمعت بين الموهبة والأناقة وخفة الظل.