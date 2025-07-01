يعاني الكثير من الأشخاص من مشكلة الزكام أو انسداد الأنف،وخاصة خلال فصل الصيف وإرتفاع درجة الحرارة، التهاب الجيوب الأنفية لا يفرق بين الفصول، بل قد يزداد في الصيف بفعل تكييف الهواء، والتعرض للغبار، أو تقلب درجات الحرارة بين الأماكن المفتوحة والمغلقة.

قال الدكتور محمد زعرب استشارى أنف وأذن وحنجرة، فى تصريحات خاصة لـ صدى البلد، أنه يمكن علاج التهاب الجيوب الأنفية بطرق طبيعية، دون اللجوء إلى المضادات الحيوية أو الأدوية الكيميائية، فقط احرص على تطبيق بعض النصائح والوصفات المنزلية البسيطة، لتتغلب على الأعراض المزعجة وتستعيد نشاطك في هذا الفصل الحيوي.

ما هو التهاب الجيوب الأنفية؟

ودّع الزكام الصيفي.. طرق طبيعية لعلاج التهاب الجيوب الأنفية بدون أدوية

هو التهاب أو تورم في الأغشية المبطنة للجيوب الأنفية، وهي تجاويف هوائية في عظام الوجه متصلة بالأنف. يحدث الالتهاب عندما تُسد هذه الجيوب بسبب العدوى أو الحساسية أو التعرض المفرط لمسببات التهيج مثل الغبار والدخان.

أعراض التهاب الجيوب الأنفية الشائعة

)ودّع الزكام الصيفي.. طرق طبيعية لعلاج التهاب الجيوب الأنفية بدون أدوية

انسداد الأنف وصعوبة التنفس

صداع في مقدمة أو جانب الرأس

ضغط حول العينين أو الجبين

إفرازات أنفية صفراء أو خضراء

ضعف في حاسة الشم

أحيانًا حمى أو إرهاق عام

أسباب التهاب الجيوب الأنفية في الصيف

الهواء البارد من المكيفات: يسبب جفاف الأغشية المخاطية ويُضعف مناعة الأنف.

السباحة في المسابح الملوثة بالكلور: قد تؤدي إلى دخول الماء والبكتيريا إلى الجيوب.

الغبار وحبوب اللقاح: تنتشر أكثر في الصيف وتثير حساسية الأنف.

الانتقال المفاجئ بين الحر الشديد والتكييف البارد: يربك الجسم ويضعف مقاومة الجيوب.

طرق طبيعية فعالة لعلاج التهاب الجيوب الأنفية في الصيف

)ودّع الزكام الصيفي.. طرق طبيعية لعلاج التهاب الجيوب الأنفية بدون أدوية

1. استنشاق البخار الحمام البخاري

البخار يساعد على ترطيب الجيوب وفتح القنوات المسدودة.

الطريقة:

اغلِ قدرًا من الماء وأضف إليه بضع قطرات من زيت النعناع أو زيت الكافور، غطِّ رأسك بمنشفة واستنشق البخار لمدة 10 دقائق، مرتين يوميًا.

2. الريّ الأنفي بمحلول الملح

يساعد على تنظيف الأنف من الإفرازات والمهيجات.

الطريقة:

اخلط نصف ملعقة صغيرة من الملح غير المعالج باليود + نصف ملعقة بيكربونات الصوديوم في كوب ماء دافئ معقم. استخدم سرنجة بدون إبرة أو وعاء نيتي لغسل الأنف برفق.

3. شرب السوائل بكثرة

الترطيب يقلل من لزوجة المخاط ويساعد على تصريفه بسهولة.

نصائح:

اشرب الماء كل ساعة، حتى لو لم تكن عطشانًا.

تناول الشاي بالأعشاب مثل الزنجبيل والبابونج والنعناع.

4. كمادات دافئة على الوجه

تساعد على تخفيف الألم والضغط في الجيوب الأنفية.

الطريقة:

ضع منشفة مبللة بماء دافئ على الوجنتين أو الجبين لمدة 15 دقيقة، 3 مرات يوميًا.

5. تجنب المكيف قدر الإمكان

حاول تقليل التعرض المباشر لهواء التكييف، خاصة عند النوم. استخدم مرطّب هواء في الغرفة للحفاظ على رطوبة الجو.

6. رفع الرأس أثناء النوم

يساعد على تصريف المخاط ويمنع تراكمه.

نصيحة:

نم بزاوية 45 درجة باستخدام وسادتين أو ارفع رأس السرير قليلًا.

7. تناول الأطعمة المضادة للالتهاب

بعض الأطعمة تساهم في تقوية المناعة وتقليل الالتهاب.

أفضل الأطعمة:

الثوم والبصل مضادات حيوية طبيعية

الكركم والعسل

الفلفل الحار يساعد على تصريف المخاط

الزنجبيل الطازج

متى يجب زيارة الطبيب؟

رغم فعالية الطرق الطبيعية، إلا أن بعض الحالات تتطلب تدخلًا طبيًا، خاصة إذا: