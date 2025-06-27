علاج التهاب الجيوب الأنفية في المنزل

يعاني الكثير من الأشخاص في فصل الصيف من الجيوب الأنفية.

ولكن هناك طرقا لعلاج التهاب الجيوب الأنفية في المنزل ممكن باستخدام مكونات طبيعية تساعد على تخفيف الاحتقان وتقليل الالتهاب وتسهيل خروج المخاط. إليك بعض الطرق الفعالة:

1. الاستنشاق بالبخار

طريقة التحضير:

اغلي ماء في وعاء.

أضف إليه قطرات من زيت النعناع أو زيت الأوكالبتوس.

غطِّ رأسك بمنشفة واستنشق البخار لمدة 10 دقائق.

الفائدة: يساعد على تفكيك المخاط وتخفيف الاحتقان وفتح مجاري التنفس.

2. غسول الأنف بالماء والملح (محلول ملحي)

طريقة التحضير:

ملعقة صغيرة من الملح + نصف ملعقة صغيرة من بيكربونات الصوديوم + كوب ماء دافئ معقَّم.

استخدم سرنجة أو Neti Pot لشطف الأنف.

الفائدة: يزيل المخاط والبكتيريا ويقلل التهيج في الجيوب الأنفية.

3. العسل مع الزنجبيل

طريقة الاستخدام:

اخلط ملعقة صغيرة من الزنجبيل المبشور مع ملعقة عسل طبيعي.

تناول الخليط مرتين يومياً.

الفائدة: العسل مضاد للبكتيريا والزنجبيل مضاد للالتهاب، ما يساعد على تقوية المناعة وتخفيف الالتهاب.

4. خل التفاح

طريقة الاستخدام:

ملعقة خل تفاح + كوب ماء دافئ + ملعقة عسل.

يُشرب مرة إلى مرتين يومياً.

الفائدة: يساعد على تقليل احتقان الجيوب الأنفية وتخفيف الأعراض.

5. كمادات دافئة

ضع منشفة دافئة على الوجه فوق الجيوب الأنفية (الجبين أو جانبي الأنف) لمدة 10 دقائق.

كرر 2-3 مرات يومياً.

الفائدة: تخفف الألم وتفتح المجاري الأنفية.

ملاحظات مهمة:

إذا استمرت الأعراض أكثر من 10 أيام، أو ظهرت حمى شديدة أو إفرازات صفراء خضراء كثيفة، يفضل زيارة الطبيب.



تجنب المهيجات مثل الدخان والعطور القوية.