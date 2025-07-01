نشرة المرأة والمنوعات| طبيب شيرين عبد الوهاب يكشف حقيقة حالتها الصحية.. تايواني يفقد قدمه واستشاري يحذر من تجميد الأطراف.. طريقة تحضير بهارات الشاورما

نشر موقع “صدى البلد”، عددًا من الأخبار المهمة في مجالي المرأة والمنوعات خلال الساعات الماضية، حيث تم التطرق إلى أهم الموضوعات التي أثارت الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وشهدت اهتمامًا من قبل مُتابعي السوشيال ميديا.

ومن أبرزها:طبيب شيرين عبد الوهاب يكشف حقيقة حالتها الصحية ليلة حفل “موازين”10 ساعات في الثلج.. تايواني يفقد قدمه واستشاري يحذر من تجميد الأطراف

طبيب شيرين عبد الوهاب يكشف حقيقة حالتها الصحية ليلة حفل “موازين”



طبيب شيرين عبد الوهاب يكشف حقيقة حالتها الصحية ليلة حفل “موازين”

10 ساعات في الثلج.. تايواني يفقد قدمه واستشاري يحذر من تجميد الأطراف

10 ساعات في الثلج.. تايواني يفقد قدمه واستشاري يحذر من تجميد الأطراف

سر الطعم الأصلي.. طريقة تحضير بهارات الشاورما في المنزل مثل أشهر المطاعم