ميسي يتصدر التشكيل المثالي للجولة الثانية في مونديال الأندية 2025

واصل الأرجنتيني ليونيل ميسي، قائد فريق إنتر ميامي الأمريكي، خطف الأضواء في بطولة كأس العالم للأندية 2025؛ بعدما تصدر قائمة التشكيل المثالي للجولة الثانية، وفقًا لاختيارات شبكة "DAZN" العالمية.

وجاء اختيار ميسي؛ بعد مساهمته الحاسمة في فوز إنتر ميامي على بورتو البرتغالي بنتيجة 2-1، حيث سجل هدفًا رائعًا من ركلة حرة مباشرة، مانحًا فريقه أول انتصار في مشواره بالمجموعة، بعد تعادل سلبي في الجولة الأولى أمام الأهلي المصري.

التشكيل المثالي للجولة الثانية في كأس العالم للأندية

حراسة المرمى: تيبو كورتوا (ريال مدريد)

خط الدفاع: يواو بيكيريز (بالميراس)، مانويل أكانجي (مانشستر سيتي)، آدام باربوسا (بوتافوجو)

خط الوسط: كينان يلديز (يوفنتوس)، نيكولو باريلا (إنتر ميلان)، بابلو باريوس (أتلتيكو مدريد)، آنخيل دي ماريا (بنفيكا)

خط الهجوم: جون أرياس (فلومينينسي)، ليونيل ميسي (إنتر ميامي)، هاري كين (بايرن ميونخ)

منافسات ساخنة بنظام جديد في مونديال الأندية 2025

تُقام النسخة الحالية من كأس العالم للأندية على غرار النظام المعتمد في مونديال المنتخبات، حيث تشهد مشاركة 32 فريقًا تم توزيعهم على 8 مجموعات، تضم كل منها 4 أندية، مع تأهل صاحبي المركزين الأول والثاني من كل مجموعة إلى دور الـ 16، الذي يُلعب بنظام خروج المغلوب، حتى الوصول للمباراة النهائية المقررة في 13 يوليو 2025 على ملعب ميتلايف بمدينة نيوجيرسي الأمريكية.

ويشارك في البطولة 12 فريقًا من أوروبا، و4 فرق من كل من قارتي آسيا وإفريقيا واتحاد أمريكا الشمالية، إلى جانب 6 فرق من أمريكا الجنوبية، وفريق من اتحاد أوقيانوسيا، إضافة إلى ممثل الدولة المستضيفة.

وبهذا الأداء اللافت، يواصل ميسي قيادة فريقه إنتر ميامي في أول ظهور له بمونديال الأندية، ساعيًا إلى تحقيق إنجاز تاريخي جديد في مسيرته الحافلة بالبطولات والألقاب.