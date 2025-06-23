تأجيل مباراة في الدوري الإيطالي بسبب الألعاب النارية

أدى إلقاء الألعاب النارية والمقاعد على أرض الملعب إلى إيقاف مباراة فاصلة بين سامبدوريا وساليرنيتانا في دوري الدرجة الثانية الإيطالي لكرة القدم (سيريا ب) في منتصف الشوط الثاني.

ووقعت هذه الحوادث التي طالت جماهير ساليرنيتانا بعد أن تقدم سامبدوريا بهدفين دون رد في ساليرنو، ليتقدم بنتيجة 4-0 في مجموع المباراتين.

ومن المرجح الآن احتساب المباراة فائزًا لسامبدوريا بنتيجة 3-0 وفقًا للوائح الانضباطية في الدوري، مما يعني بقاء سامبدوريا في دوري الدرجة الثانية الإيطالي لكرة القدم، بينما من المرجح هبوط ساليرنيتانا إلى دوري الدرجة الثالثة الإيطالي لكرة القدم.

ولم يهبط سامبدوريا إلى دوري الدرجة الثالثة الإيطالي لكرة القدم (سيريا ج) طوال تاريخه الممتد على مدار 79 عامًا، وقد أعاد في وقت سابق من هذا الموسم بعض لاعبيه من عصره الذهبي في التسعينيات لإدارة الفريق في ظل الأزمة.

وكان ساليرنيتانا في دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم في موسم 2023-2024.

واحتل ساليرنيتانا وسامبدوريا المركزين السادس عشر والسابع عشر على التوالي في ترتيب دوري الدرجة الثانية الإيطالي هذا الموسم.