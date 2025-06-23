غياب لاعبي الأهلي.. التشكيل المثالي للجولة الثانية بكأس العالم للأندية

شهد التشكيل المثالي للجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة كأس العالم للأندية، غياب لاعبي الأهلي.

ولم يقدم فريق الأهلي المستوى المرجو منه من جماهير المارد الأحمر، إذ تعادل في الجولة الأولى أمام إنتر ميامي وخسر أمام بالميراس في الجولة الثانية.

ووفقًا لشبكة “dazn” العالمية والتي تنقل بطولة كأس العالم للأندية، تواجد الدولي الأرجنتيني المخضرم ليونيل ميسي في خط الهجوم.

وجاء التشكيل المثالي للجولة الثانية في كأس العالم للأندية كالتالي:

حراسة المرمى: تيبو كورتوا (ريال مدريد)

خط الدفاع: يواو بيكيريز (بالميراس)، مانويل أكانجي (مانشستر سيتي)، آدام باربوسا (بوتافوجو)

خط الوسط: كينان يلديز (يوفنتوس)، نيكولو باريلا (إنتر ميلان)، بابلو باريوس (أتلتيكو مدريد)، آنخيل دي ماريا (بنفيكا)

خط الهجوم: جون أرياس (فلومينينسي)، ليونيل ميسي (إنتر ميامي)، هاري كين (بايرن ميونخ)