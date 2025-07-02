كنت موجوع.. رسالة مسلم لمصطفى كامل بعد ما دعا عليه

تقدم المطرب مسلم باعتذار رسمي إلى نقيب المهن الموسيقية مصطفى كامل بعد الأزمة الأخيرة التي نشبت بينهما بسبب تصريحات مسلم السابقة.





ونشر مسلم مقطع فيديو عبر حسابه على “إنستجرام” أكد فيه أن ما صدر عنه كان نابعًا من شعوره بالوحدة والضغط النفسي خلال فترة مرضه وتوقفه عن الغناء.





وأوضح أنه لم يوجه أي إساءة مباشرة، بل اكتفى بالدعاء “حسبي الله ونعم الوكيل” وقت شعوره بالضيق.





وأعرب مسلم عن أمله في أن يتمكن من استئناف عمله الفني مثل زملائه، مؤكدًا تقديره واحترامه للنقيب مصطفى كامل، معتبراً نفسه كابن له.





ونستعرض المزيد من التفاصيل من خلال الفيديو جراف التالي.