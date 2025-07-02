بعد الإنتهاء من عيد الأضحى وكثرة تحضير اللحوم المتبلة للشواء والعزائم، تلجأ الكثير من السيدات إلى تتبيل كميات كبيرة من اللحوم وتخزينها في الثلاجة أو الفريزر لفترات طويلة، لكن المفاجأة أن هذا التصرف الذي يبدو عمليًا قد يكون خطرًا على الصحة العامة.

وكشفت الدكتورة إسراء عطية، استشاري التغذية الإكلينيكية، عن خطأ شائع يقع فيه كثير من الأشخاص، وهو تخزين اللحوم المتبلة لفترات طويلة تتجاوز الحد الآمن، مما يؤدي إلى نمو البكتيريا وفقدان اللحم لقيمته الغذائية، وقد يسبب التسمم الغذائي في بعض الحالات.

ما المدة الآمنة لحفظ اللحوم المتبلة؟

ممنوع تخطي هذه المدة استشاري تغذية تحذر.. خطأ شائع في تخزين اللحوم المتبلة يهدد صحتك

وحذرت خبيرة التغذية، خلال تصريحات خاصة لـ صدى البلد، من تخزين اللحوم المتبلة في الثلاجة لأكثر من 48 ساعة فقط، موضحة أن بقاء اللحم في التتبيلة لفترة أطول يعرضه لتحلل البروتينات وفساد مكوناته، خاصة إذا لم تكن درجة حرارة الثلاجة منخفضة بما يكفي.

أما في حالة تجميد اللحوم المتبلة، فتنصح بعدم تجاوز مدة شهر واحد كحد أقصى، لأن التوابل والأحماض الموجودة في التتبيلة تتفاعل مع أنسجة اللحم مع الوقت، ما يؤثر على جودته وطعمه بعد الطهي.

لماذا يعتبر التتبيل الطويل خطرًا؟

ممنوع تخطي هذه المدة استشاري تغذية تحذر.. خطأ شائع في تخزين اللحوم المتبلة يهدد صحتك

يسبب تكاثر البكتيريا، خاصة عند وضع اللحم المتبل في رفوف الثلاجة دون تغطية جيدة.

يفسد نسيج اللحم ويجعله لزجًا أو ذا رائحة غريبة.

بعض التتبيلات تحتوي على مكونات حمضية كالخل أو الليمون تؤدي لتكسير البروتينات بمرور الوقت، مما يُفقد اللحم طراوته الأصلية.

قد تنتج سموم بكتيرية لا تزول بالطبخ العادي، مما يعرض الشخص للتسمم الغذائي.

اللحوم المتبلة

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