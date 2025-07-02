موعد ومكان جنازة المطرب أحمد عامر

رحل عن عالمنا منذ ساعات قليلة المطرب الشعبي أحمد عامر بعد تعرّضه لأزمة صحية مفاجئة وتم نقله إلى المستشفى وتوفي بعد وصوله بساعات.

وكشف مصدر مقرب من المطرب الشعبي أحمد عامر فى تصريح خاص لموقع “صدى البلد” أن جثمان الراحل غادر المستشفي وفى طريقه الآن لمسقط رأسه فى مدينة سمنود بمحافظة الغربية ظهر اليوم، وذلك بعد الانتهاء من إجراءات الدفن ولم يُحدد مكان وموعد العزاء حتى الآن.

رضا البحراوي يعلن وفاة أحمد عامر

وأعلن المطرب رضا البحراوي وفاة المطرب الشعبي أحمد عامر منذ قليل.

ونشر صورته عبر حسابه الرسمي على موقع فيسبوك وكتبت معلقا: “إنا لله وإنا إليه راجعون اخويا احمد عامر في ذمة الله اللهم اغفر له وارحمه ويسكنك فسيح جنانه اللهم آمين يارب العالمين

آخر منشور للراحل أحمد عامر

وفى آخر منشور له كتب المطرب الراحل أحمد عامر عبر حسابه الرسمي على موقع فيسبوك :“بنعتذر عن العمل لظروف صحية لحد ما النجم يقوم بالسلامة دعواتكم بالشفاء العاجل.