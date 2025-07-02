5 أجهزة تستهلك الكهرباء بصمت.. تقدر تستغنى عنها بسهولة وتوفر الفاتورة

في ظل ارتفاع أسعار الكهرباء وزيادة الفواتير بشكل يرهق ميزانية الأسرة، أصبح الجميع يفكر فى كيفية توفير فاتورة الكهرباء، فمن الضروري معرفة الأجهزة التي تستهلك أكبر قدر من الطاقة دون أن ندري، رغم أنه يمكننا الاستغناء عنها أو استخدامها بحكمة لتقليل الفاتورة.

5 أجهزة تستهلك كهرباءك بصمت

إليك قائمة بـ5 أجهزة كهربائية تُعد من أكثر مصادر استنزاف الكهرباء داخل المنزل، ويمكنك الاستغناء عنها أو تقليل استخدامها بسهولة، للمهندس الكهرباء أحمد حسن.

1. السخان الكهربائي خاصة في الصيف

رغم أن السخان الكهربائي ضروري في الشتاء، إلا أن كثيرين يتركونه موصولًا طوال الوقت، حتى في فصل الصيف.

هذا الجهاز يستهلك كمية هائلة من الكهرباء، خاصة إذا كان من النوع القديم.

5 أجهزة تستهلك كهرباءك بصمت.



2. المجفف الكهربائي الخاص بالملابس

في بلادنا ذات المناخ المشمس أغلب السنة، لا نحتاج فعليًا لمجفف كهربائي، فهو يستهلك الكثير من الكهرباء دون ضرورة حقيقية.

الحل؟

5 أجهزة تستهلك كهرباءك بصمت.

استخدم الحبال أو منشر الغسيل العادي.

استغل الشمس والهواء الطبيعي لتجفيف ملابسك مجانًا وبطريقة صحية أكثر.

3. غلاية الماء الكهربائية (الكاتل)

رغم صغر حجمها، إلا أن الغلاية الكهربائية من أكثر الأجهزة استهلاكًا للكهرباء في وقت قصير، خصوصًا إذا كنت تستخدمها أكثر من مرة يوميًا لتسخين كميات قليلة.

الحل؟

اغلي الماء مرة واحدة فقط في اليوم واحتفظ به في ترمس.

أو استخدم الغاز لتسخين الماء، فهو أوفر على المدى الطويل.

ولا تسخن أكثر من الكمية التي تحتاجها فعلاً.

4. الميكروويف

يبدو الميكروويف وسيلة سريعة لتسخين الطعام، لكنه أيضًا من الأجهزة التي تستهلك قدرًا عاليًا من الطاقة، خصوصًا عند تركه موصول بالكهرباء طوال اليوم.

الحل؟

استغنِ عنه في تسخين كميات بسيطة واستخدم البوتاجاز بدلاً منه.

افصل فيشه عند عدم الاستخدام لتوفير الطاقة.

لا تستخدمه لطهي الأطعمة الكبيرة أو الثقيلة.

5. شواحن الهاتف واللابتوب المتروكة في الكهرباء

رغم أنها تبدو صغيرة وغير مهمة، فإن الشواحن المتروكة في المقبس تستهلك كهرباء حتى بدون توصيل جهاز بها.

الحل؟