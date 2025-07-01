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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

بشرتك في خطر مع حرارة الصيف .. أمراض جلدية شائعة وطرق الوقاية منها

أبرز الأمراض الجلدية المرتبطة بفصل الصيف
أبرز الأمراض الجلدية المرتبطة بفصل الصيف

مع اشتداد حرارة الصيف، لا تقتصر الأضرار على الشعور بالحر فقط، بل تمتد لتطال الجلد أيضًا، حيث تظهر عدة أمراض جلدية تسبب الإزعاج وربما المضاعفات، خاصة في ظل الرطوبة العالية والتعرق الزائد.

أبرز الأمراض الجلدية المرتبطة بفصل الصيف

هناك بعض الأمراض الجلدية المرتبطة بفصل الصيف، لذا سنقوم بذكر طرق الوقاية منها، وفقًا لما نشر في موقع Mayo Clinic وWebMD وCleveland Clinic، وتشمل ما يلي :

ـ الطفح الحراري (Heat Rash):

بثور حمراء صغيرة تظهر عادة في الرقبة أو الظهر نتيجة انسداد الغدد العرقية.

أكثر شيوعًا في الأجواء الحارة والرطبة.

الوقاية: ارتداء ملابس قطنية، وتجنب التعرق الزائد، والجلوس في أماكن جيدة التهوية.

ـ حروق الشمس (Sunburn):

احمرار وتقشر في الجلد بعد التعرض لأشعة الشمس دون واقٍ.

قد تزيد من خطر الإصابة بسرطان الجلد مع التكرار.

الوقاية: استخدام واقي شمس بعامل حماية 30+، وتفادي الخروج وقت الذروة بين 10 صباحًا و4 مساءً.

ـ التينيا الملونة (Tinea Versicolor):

بقع فاتحة أو داكنة تظهر في الرقبة أو الظهر بسبب فطريات تنمو في الرطوبة.

الوقاية: تجفيف الجلد جيدًا، واستخدام صابون مضاد للفطريات بعد التعرق أو السباحة.

ـ حب الشباب الصيفي (Summer Acne):

انسداد في المسام بسبب العرق والزيوت، يزداد مع واقيات الشمس الثقيلة أو المكياج.

الوقاية: غسل الوجه بغسول لطيف مرتين يوميًا، واستخدام منتجات لا تسد المسام (non-comedogenic).

ـ الحساسية الشمسية (Sun Allergy):

بثور حمراء وحكة تظهر بعد التعرض المفاجئ للشمس، خاصة لدى أصحاب البشرة الحساسة.

الوقاية: التدرج في التعرض لأشعة الشمس، وارتداء ملابس واقية وقبعة ونظارات شمسية.

نصائح ذهبية من أطباء الجلدية للوقاية من الأمراض الجلدية الخاصة بفصل الصيف

ـ الإكثار من شرب الماء للحفاظ على رطوبة البشرة.

ـ تجنب الملابس الصناعية التي تحتفظ بالحرارة والعرق.

ـ استخدام كريم مرطب بعد الاستحمام، خاصة بعد السباحة.

ـ تغيير الملابس الرطبة فورًا لمنع نمو البكتيريا والفطريات.

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