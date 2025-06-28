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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

خطأ شائع في طهي المكرونة يرفع سكر الدم بسرعة.. ما الحل؟

لماذا الطهي الزائد للمكرونة يضر؟
لماذا الطهي الزائد للمكرونة يضر؟
آية التيجي

يركّز خبراء التغذية على أهمية طريقة طهي الأطعمة، وليس مكوناتها فقط، في الحفاظ على قيمتها الغذائية وتأثيرها الصحي.

لماذا الطهي الزائد للمكرونة يضر؟

وفي هذا السياق، أوصى خبراء من جامعة ستانفورد بضرورة طهي المعكرونة بطريقة "Al Dente"، أي أن تكون متماسكة قليلًا عند القضم، بدلًا من طهيها حتى تصبح لينة تمامًا، وفقا لما نشر في موقع “اندبندنت”.

وبحسب الخبراء، طهي المعكرونة لفترة طويلة يؤدي إلى:

ـ إطلاق النشويات وبعض العناصر الغذائية في ماء السلق، ما يقلل من فائدتها.

ـ رفع مؤشر السكر في الدم بسرعة، وهو ما يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية.

ـ تسريع امتصاص الجلوكوز، وبالتالي زيادة إفراز الإنسولين بشكل مفاجئ، ما يسبب هبوطًا لاحقًا في السكر وإحساسًا بالجوع والإرهاق.

لماذا الطهي الزائد للمكرونة يضر؟

رأي الخبراء في درجة تسوية المكرونة

صرّحت الدكتورة ميشيل هاوزر، الأستاذة المساعدة في الجراحة السريرية بمركز ستانفورد، أن المعكرونة المطهية "نصف سواء" تُهضم ببطء أكبر، ما يؤدي إلى:

ـ انخفاض المؤشر الغلايسيمي للطعام.

ـ تحكم أفضل في مستوى السكر بالدم.

ـ إحساس أطول بالشبع.

لماذا الطهي الزائد للمكرونة يضر؟

نصائح إضافية لتحضير المعكرونة بشكل صحي

ـ لا تشطفي المعكرونة بعد السلق:
لأن شطفها يزيل طبقة النشا الطبيعية التي تحتفظ بالعناصر الغذائية المفيدة.

ـ قدّميها مع مكونات غنية: بالألياف أو البروتين
مثل: الخضروات، زيت الزيتون، أو الدجاج المشوي لتعزيز القيمة الغذائية.

ـ اختاري الأنواع المصنوعة من القمح الكامل:
للحصول على جرعة أكبر من الألياف والمعادن.

لماذا الطهي الزائد للمكرونة يضر؟

طريقة طهي المعكرونة قد تبدو تفصيلاً بسيطًا، لكنها تصنع فرقًا كبيرًا في تأثيرها على الصحة. 

واختيار طهي المكرونة "نصف سواء" يساعد في التحكم في السكر، تقليل خطر الأمراض المزمنة، وتعزيز الشعور بالشبع.

للمكرونة المعكرونة طهي المعكرونة الطهي الزائد للمكرونة النشويات مؤشر السكر امتصاص الجلوكوز الإنسولين درجة تسوية المكرونة تحضير المعكرونة بشكل صحي

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