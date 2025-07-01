طريقة عمل آيس كريم البطيخ في 10 دقائق.. وصفة سهلة ومنعشة

تعتبر طريقة عمل آيس كريم البطيخ وصفة منعشة ومغذية سريعة وسهلة التحضير، وتعتبر خيارًا مثاليًا للأطفال والكبار في أيام الصيف الحارة.

وقدمت الشيف نجلاء الشرشابي وصفة بسيطة وسريعة لـ طريقة تحضير آيس كريم البطيخ، تجمع بين الطعم الطبيعي والفائدة الغذائية، دون الحاجة لماكينة آيس كريم أو مكونات معقدة.

طريقة عمل آيس كريم البطيخ





طريقة عمل آيس كريم البطيخ

المكونات:

2 كوب بطيخ مُقطع ومُفرّغ من البذور

1 كوب كريمة خفق (أو كريمة لباني)

نصف كوب حليب مُكثف محلى

فانيليا

سكر (اختياري حسب درجة حلاوة البطيخ)

طريقة عمل آيس كريم البطيخ

طريقة تحضير آيس كريم البطيخ:

ـ يُهرس البطيخ في الخلاط حتى يصبح عصيرًا ناعمًا.

ـ في بولة منفصلة، تُخفق الكريمة حتى تتماسك قليلًا.

ـ يُضاف الحليب المُكثف والفانيليا إلى الكريمة، ويُخلط جيدًا.

ـ يُضاف عصير البطيخ تدريجيًا إلى خليط الكريمة ويُقلب برفق حتى يتجانس.

ـ يُسكب الخليط في علبة محكمة الغلق، ويُوضع في الفريزر لمدة 6 ساعات أو حتى يتجمد تمامًا.

ـ يُخرج قبل التقديم بـ10 دقائق ليسهل التقديم، ويمكن تزيينه بقطع بطيخ صغيرة أو نعناع.

طريقة عمل آيس كريم البطيخ

نصائح الشيف نجلاء لتحضير آيس كريم البطيخ

ـ يفضل اختيار بطيخ حلو وطازج لضمان طعم قوي دون الحاجة لسكر إضافي.

ـ يمكن استبدال الكريمة بحليب جوز هند خفيف لنسخة نباتية مناسبة للحساسية.

ـ للتنويع، أضيفي قطرات من عصير الليمون أو رشة نعناع مطحون للمذاق.