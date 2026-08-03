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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

مواعيد مباريات اليوم الإثنين 3 أغسطس 2026.. الهلال يواجه الأهلي القطري وبداية كأس الرابطة الإنجليزية

مباريات اليوم الإثنين 3 أغسطس 2026
مباريات اليوم الإثنين 3 أغسطس 2026

يشهد اليوم الإثنين 3 أغسطس 2026 إقامة عدد من المباريات الودية والرسمية، في إطار استعدادات الأندية لانطلاق الموسم الكروي الجديد 2026-2027، إلى جانب انطلاق منافسات كأس رابطة الدوري الإنجليزي.

وتتجه الأنظار إلى المواجهة الودية التي تجمع الهلال السعودي مع الأهلي القطري، في اختبار قوي للفريقين قبل ضربة بداية الموسم، فيما يلتقي الشباب السعودي مع مولودية الجزائر في مباراة ودية أخرى ضمن برنامج الإعداد.

وعلى صعيد المنافسات الرسمية، تنطلق بطولة كأس رابطة الدوري الإنجليزي بمواجهة تجمع بين بورك سيتي وكراولي تاون، في افتتاح مشوار الفريقين بالبطولة.

مواعيد مباريات اليوم الإثنين 3 أغسطس 2026

كأس رابطة الدوري الإنجليزي

بورك سيتي × كراولي تاون – الساعة 9:30 مساءً بتوقيت مصر والسعودية.

مباريات ودية

الهلال السعودي × الأهلي القطري – الساعة 6:00 مساءً بتوقيت مصر والسعودية، وتُنقل عبر قناة STC TV Sports HD1.

الشباب السعودي × مولودية الجزائر – الساعة 6:00 مساءً بتوقيت مصر والسعودية.

مواعيد مباريات مباريات اليوم كأس رابطة الدوري الإنجليزي الدوري الإنجليزي

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