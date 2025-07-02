انخفاض جديد.. مفاجأة في أسعار الدواجن والبانيه اليوم الأربعاء

انخفضت أسعار الدواجن بشكل ملحوظ اليوم الأربعاء وسط سلسلةمن الانخفاضات تشهدها أسعار الفراخ الفترة الحالية ، ليصل سعر كيلو الدواجن البيضاء إلي 63 جنيهًا بالمزرعة بعدما وصلت إلي 70 جنيهًا منذ أيام قليلة

ويقدم موقع “صدى البلد” الإخباري أسعار الدواجن والبيض اليوم الأربعاء في مصر، بالمزارع والأسواق.

أسعار الدواجن اليوم الأربعاء

وانخفضت أسعار الدواجن البيضاء في المزرعة ووصل سعر الكيلو إلي 63 جنيها بعدما وصل إلى 70 جنيها أى انخفضت حوالى 7 جنيهًا، وتصل للمستهلك بسعر 80 جنيها، كما انخفضت أسعار الدواجن الأمهات إلي حوالى 46 جنيها للكيلو وتصل للمستهلك بسعر 66 جنيها.

أسعار الفراخ الحمراء

وانخفض سعر الكيلو من الدواجن الساسو "الفراخ الحمراء" لتصل إلى 100 جنيهًا بعدما كان سعرها 105 جنيهًا وتصل للمستهلك بسعر 115 جنيهًا.



بينما استقر سعر كيلو الفراخ البلدي بالمزرعة إلى 114 جنيهًا، وتصل للمستهلك بسعر 126 جنيهًا.



سعر كيلو البانيه

كما انخفض سعر كيلو البانيه بالتابعية اليوم من 220 لـ 170 جنيهًا في بعض المحلات.

سعر الأوراك من 100 إلى 77 جنيهًا.

وكيلو الأجنحة يتراوح بين 50 و 60.

سعر زوج الحمام 170 جنيهًا.

سعر البط 160 جنيهًا.

سعر الأرانب 140 جنيهًا.





أسعار البيض اليوم الأربعاء

واستقرت سعر كرتونة البيض الأحمر ل 100 جملة لتصل للمستهلك بسعر 130 جنيهًا بعدما كانت تباع للمستهلك بنحو 110 جنيهًا.

كما ارتفعت سعر كرتونة البيض الأبيض 100 جنيهًا جملة لتباع للمستهلك بنحو 125 جنيهًا.

كما يبدأ سعر كرتونة البيض البلدي 110 جنيهًا جملة وللمستهلك بنحو 125 جنيها.



أسعار البط اليوم

تتراوح أسعار كتكوت بط فرنساوي بين 10 جنيهات 11 جنيها.

كتكوت بط مسكوفي بين 23 جنيها و 24 جنيها.

كتكوت بط مولارد بين 24 جنيها 25 جنيها.

لحم بط بلدي سجل الكيلو 120 جنيه.

لحم بط فرنساي سجل الكيلو 75 جنيها .

لحم بط مسكوفي سجل الكيلو بين 95 جنيها.





صناعة الدواجن

كما أكدت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، أن صناعة الدواجن في مصر صناعة مستقرة، وهناك متابعة دائمة من خلال أجهزة الوزارة المعنية متمثلة في الهيئة العامة للخدمات البيطرية وقطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة للقطعان والمزارع، ولم يتم تسجيل حالات نفوق، كما أن جميع التحصينات متوفرة من خلال معهد بحوث الأمصال واللقاحات البيطرية، والوحدات البيطرية بجميع أنحاء الجمهورية.

وأكد الدكتور حامد الأقنص رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، ان حالة مزارع الدواجن في مصر، مطمئنة، وصناعة الدواجن تعد من الصناعات المستقرة، فضلا عن توافر جميع التحصينات ولا يوجد أي نقص بها، فضلا عن استمرار أعمال الترصد الوبائي المستمرة، التي تقوم بها الهيئة العامة للخدمات البيطرية ومديرياتها بالمحافظات، من خلال الكفاءات البيطرية المدربة، والمؤهلة التي تولى بشكل دائم أعمال المتابعة، والتواصل مع المربين، وتقديم الدعم الفني والتوعية والإرشاد لهم.

وأشار رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، إلى أنها لم تتلق أي بلاغات حول انتشار حالات نفوق نتيجة نقص في التحصينات أو انتشار أية اوبئة أو امراض، وهو مالم تكشف عنه أيضا اي من فرق التقصي والترصد الوبائي بالهيئة