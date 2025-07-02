سقوط 5 شهداء فلسطينيين وإصابة أربعة جنود إسرائيليين| تفاصيل

أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل، بسقوط خمسة شهداء فلسطينيين برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي قرب مراكز توزيع المساعدات الإنسانية في المنطقة الشمالية من مدينة رفح، جنوبي قطاع غزة.

ترامب يتعهد بإنهاء حرب غزة خلال أيام| هل تفرض أمريكا كلمتها على نتنياهو؟.. خبير استراتيجي يعلق مقتل جندي إسرائيلي وإصابة 4 آخرين في غزة مقتل جندي إسرائيلي من الإيجوز في غزة.. سرايا القدس تكشف تفاصيل العملية مكتب الإعلام الحكومي: «مؤسسة غزة» تواصل زراعة الموت واستهداف المُجوّعين في القطاع



وتأتي هذه الجريمة وسط أوضاع إنسانية متدهورة، حيث تشهد رفح ازدحامًا يوميًّا عند نقاط توزيع المساعدات، في ظل النقص الحاد في المواد الغذائية والطبية نتيجة الحصار المستمر والعمليات العسكرية الإسرائيلية.

إصابة 4 جنود إسرائيليين بجروح خطيرة في انفجار استهدف دبابة

وفي سياق متصل، نقلت "القاهرة الإخبارية" عن وسائل إعلام إسرائيلية أن أربعة جنود من جيش الاحتلال أصيبوا بجروح خطيرة، إثر انفجار عبوة ناسفة استهدفت دبابة في إحدى مناطق قطاع غزة.

