يسرا بإطلالة لافتة من أحدث جلسة تصوير .. شاهد

نشرت الفنانة يسرا، مجموعة من الصور الجديدة عبر حسابها الشخصى على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" بإطلالة انيقة.
وظهرت بها يسرا، ببنطال أنيق باللون الأبيض، ومُرتدية معه جاكيت ناعم ومميز باللون البيج الفاتح الذى يبرز عن جمالها ورشاقتها.
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ومن الناحية الجمالية، اعتمدت يسرا على الألوان الناعمة فى الماكياج التى تتناسب مع لون بشرتها، ووضعت أحمر للشفاه باللون البيج الفاتح.
وتركت شعرها الأشقر القصير منسدلاً بين كتفيها بطريقة ناعمة وجذابة.
ووضعت عقد من اللؤلؤ الأبيض حول رقبتها لإكمال إطلالتها.