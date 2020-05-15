بإطلالة أنيقة.. يسرا تخطف الأنظار في أحدث جلسة تصوير

حرص المصور الفوتوغرافى أحمد موباريز على مشاركة متابعيه عبر حسابه الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى إنستجرام، بأحدث جلسة تصوير للفنانة القديرة يسرا





تألقت يسرا كالعادة بإطلالة أنيقة من اختيار الاستايلست مى جلال، حيث ارتدت بنطلون أبيض ونسقت معه بليزرصوف بلون البيج تميز بأنه جمع بين الأناقة و البساطة.





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لفتت يسرا الأنظار بمجموعة من المجوهرات التى متناسقة مع ملابسها،و التى حملت توقيع EngyFayad، وقد نالت إطلالتها فى احدث جلسة تصوير إعجاب متابعيها على الأنستجرام.





ووضع لها خبير التجميل Sherif Helal مكياجا جذابا مرتكزا على الألوان الترابية، فيما أعتمدت على تسريحة شعر بسيطة من أنامل المصفف عصام.



