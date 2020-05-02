مبهجة ومبهرة.. شاهد أجمل فساتين يسرا بعد تصدرها الترند

تتمتع الفنانة القديرة يسرا بذوق رفيع في اختيار الإطلالات والملابس التي تظهر بها، وبالأخص عند ارتدائها الفساتين سواء الكاجوال أو للسهرة فهي لها ذوق رائع في اختيار الفساتين.
تقوم يسرا باختيار تصميمات الفساتين التى تتناسب معها و تبرز قوامها المثالي والرشيق وتمنحها مظهرا جذابا، كما تعتمد على الموديلات ذات الأقمشة الفخامة و الألوان المبهجة التى تزيد من جاذبيتها.
تجمع فساتين الفنانة القديرة يسرا بين الرقي العصري وبين الكلاسيكية الفاخرة لكنها تحرص في نفس الوقت على اختيار الفساتين التي تتسم بطابع الفخامة.
وتختار يسرا قصات الفساتين التي تبرز جمالها، كما تتميز فساتينها بالتنوع بين الموديلات القصيرة و الطويلة و القصات المختلفة فهى تحرص إلى حد كبير على التنوع وعدم التكرار.
كما تحرص يسرا على تنسيق قطع المجوهرات الفخامة التى تزيد من فخامة إطلالتها، وتعتمد على تسريحات الشعر و صيحات المكياج التى تمنحها إطلالة متكاملة.