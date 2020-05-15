ربنا ما بيسيبش حد لوحده.. يسرا تنشر صورة من مسلسل خيانة عهد

ساعات الغريب ممكن يبقى أحن عليك من عيلتك.. ربنا ما بيسيبش حد لوحده@#خيانة_عهد #العدل_جروب #رمضان٢٠٢٠#Youssra #يسرا

إقرأ أيضًا:





المسلسل تدور أحداثه فى إطار اجتماعى حول أم تدعى عهد وتعمل صاحبة مصنع ملابس وتتعرض للعديد من الأزمات في حياتها وابنها أيضا.



