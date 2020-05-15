خيانة عهد الحلقة 21 .. يسرا تهدد عبير صبري بفيديوهاتها الفاضحة

شهدت الحلقة 21 من مسلسل " خيانة عهد " للفنانة يسرا، العديد من الأحداث المشوقة، وذلك في أثناء عرضها ضمن الأعمال الفنية للموسم الرمضاني 2020.





قامت يسرا بتهديد عبير صبري، بفيديوهاتها الفاضحة وذلك بعدما استطاعت الحصول عليها من السكرتيرة التي ساعدتها في مقابل الحصول على 5 ملايين جنيه.





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كما طلبت حلا شيحة "فرح" الطلاق من زوجها بعد اكتشافها زواجه عليها، وقام بتلبية طلبها بعد إلحاح شديد منها وإهانة له، كما قامت جومانا مراد، بالتخطيط لإحداث أزمة بين فرح وشقيقها.



