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فن

خيانة عهد الحلقة 21 .. يسرا تهدد عبير صبري بفيديوهاتها الفاضحة

الجمعة 15/مايو/2020 - 05:00 ص
يسرا
يسرا
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آيه عاطف
شهدت الحلقة 21 من مسلسل "خيانة عهد" للفنانة يسرا، العديد من الأحداث المشوقة، وذلك في أثناء عرضها ضمن الأعمال الفنية للموسم الرمضاني 2020.

قامت يسرا بتهديد عبير صبري، بفيديوهاتها الفاضحة وذلك بعدما استطاعت الحصول عليها من السكرتيرة التي ساعدتها في مقابل الحصول على 5 ملايين جنيه.

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كما طلبت حلا شيحة "فرح" الطلاق من زوجها بعد اكتشافها زواجه عليها، وقام بتلبية طلبها بعد إلحاح شديد منها وإهانة له، كما قامت جومانا مراد، بالتخطيط لإحداث أزمة بين فرح وشقيقها.

يذكر أن تيام مصطفى قمر، كان اعترف لـ عمته يسرا بخيانة والدته "عبير صبري" لوالده، ولكنها أخبرته ألا يخبر أي شخص بهذا الحديث.

مسلسل "خيانة عهد" بطولة يسرا بجانب كل من الفنانة حلا شيحة وجومانا مراد وعبير صبرى وخالد سرحان وتأليف أحمد عادل وإخراج سامح عبد العزيز.
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