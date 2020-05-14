خيانة عهد الحلقة 20.. يسرا تخطط للانتقام من حلا شيحة وخالد سرحان

شهدت الحلقة 20 من مسلسل " خيانة عهد " للفنانة يسرا، العديد من الأحداث المشوقة، وذلك في أثناء عرضها ضمن الأعمال الفنية للموسم الرمضاني 2020.





قامت يسرا "عهد" بشراء سيارة لـ حلا شيحة "فرح"، كما قامت بشراء كمية كبيرة من الهيروين، في خطة منها للانتقام من حلا شيحة وشقيقها خالد سرحان.





اقرأ أيضًا:





كما واجه الفنان خالد سرحان، زوجته عبير صبري، بأنه يعلم حقيقة سرقتها له، بواسطة فتاة كي تأخذ منه 2 مليون جنيه، ونشبت مشاجرة بينهما.



