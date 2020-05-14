خيانة عهد الحلقة 20.. يسرا تخطط للانتقام من حلا شيحة وخالد سرحان

شهدت الحلقة 20 من مسلسل "خيانة عهد" للفنانة يسرا، العديد من الأحداث المشوقة، وذلك في أثناء عرضها ضمن الأعمال الفنية للموسم الرمضاني 2020.
قامت يسرا "عهد" بشراء سيارة لـ حلا شيحة "فرح"، كما قامت بشراء كمية كبيرة من الهيروين، في خطة منها للانتقام من حلا شيحة وشقيقها خالد سرحان.
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كما واجه الفنان خالد سرحان، زوجته عبير صبري، بأنه يعلم حقيقة سرقتها له، بواسطة فتاة كي تأخذ منه 2 مليون جنيه، ونشبت مشاجرة بينهما.
يذكر أن تيام مصطفى قمر، كان اعترف لـ عمته يسرا بخيانة والدته "عبير صبري" لوالده، ولكنها أخبرته ألا يخبر أي شخص بهذا الحديث الذي قد يكون عارٍ من الصحة.
مسلسل "خيانة عهد" بطولة يسرا بجانب كل من الفنانة حلا شيحة وجومانا مراد وعبير صبرى وخالد سرحان وتأليف أحمد عادل وإخراج سامح عبد العزيز.