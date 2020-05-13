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فن

شريف حافظ عن دوره أمام يسرا في خيانة عهد: ابتسامة منها كفيلة تخلي يومك جميل

الأربعاء 13/مايو/2020 - 01:31 م
يسرا و شريف حافظ
يسرا و شريف حافظ
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ندى فكرى

الفنان الشاب شريف حافظ، خطف الأنظار في رمضان 2018 من خلال مسلسل “ليالي أوجيني”، وعاد ليتألق في دورٍ مختلف من خلال شخصية الدكتور مصطفى في مسلسل خيانة عهد مع الفنانة يسرا في رمضان 2020.

يقول شريف حافظ عن تجربته في مسلسل خيانة عهد، إن "الفنانة يسرا إنسانه لديها إحساس حقيقي خلف وأمام الكاميرا ومليئة بالطاقة الإيجابية وابتسامه منها كفيله تخلي يومك جميل".

ويضيف خلال حواره لـ"صدى البلد": "الفنانة هنادي مهنا ممثلة مجتهدة جدا وثقتها عالية جدا وذكية، وخالد أنور ممثل شاطر وجريء، والمخرج الشاطر جدا سامح عبد العزيز هو اللى رشحني لدور الدكتور في خيانة عهد".

وأكد شريف حافظ عدم وجود أي صعوبات في التصوير، قائلا "مكانش في أي صعوبات خالص والفضل كان بعد ربنا للأستاذ سامح وخبرته".

أما عن ردود فعل الناس على شخصيته، فأكد أن "معظم الجمهور أحبوا هدوء الشخصية في التعامل مع المشاكل التي تمر بها عائلة عهد، وهو طبع أصيل في شغلانة دكتور مصطفى".

شريف حافظ عن دوره أمام يسرا في خيانة عهد: ابتسامة منها كفيلة تخلي يومك جميل
شريف حافظ عن دوره أمام يسرا في خيانة عهد: ابتسامة منها كفيلة تخلي يومك جميل
شريف حافظ عن دوره أمام يسرا في خيانة عهد: ابتسامة منها كفيلة تخلي يومك جميل
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