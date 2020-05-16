خيانة عهد الحلقة 22.. يسرا تسجن مجدي الصياد

شهدت الحلقة 22 من مسلسل " خيانة عهد" للفنانة يسرا، العديد من الأحداث المشوقة، وذلك في أثناء عرضها ضمن الأعمال الفنية للموسم الرمضاني 2020.





قامت يسرا بسجن مجدي الصياد، بعد حصولها على تسجيل صوتي له يفيد قيامه بقتل زوجها، كما قامت بمواجهته بأنها حصلت على الفيديوهات الفاضحة الخاصة به.





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بينما طلبت عبير صبري الطلاق من زوجها "خالد سرحان"، كما واجهته يسرا بمعرفتها حقيقة توريطها في الضرائب، لكنها قالت له إنها سامحته كي تكمل مخططاتها.





انتهت أحداث الحلقة بتوقيف يسرا في كمين أثناء حيازتها كمية كبيرة من الهروين في السيارة الخاصة بها.



