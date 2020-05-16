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فن

خيانة عهد الحلقة 22.. يسرا تسجن مجدي الصياد

السبت 16/مايو/2020 - 09:12 ص
يسرا
يسرا
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آيه عاطف
شهدت الحلقة 22 من مسلسل "خيانة عهد" للفنانة يسرا، العديد من الأحداث المشوقة، وذلك في أثناء عرضها ضمن الأعمال الفنية للموسم الرمضاني 2020.

قامت يسرا بسجن مجدي الصياد، بعد حصولها على تسجيل صوتي له يفيد قيامه بقتل زوجها، كما قامت بمواجهته بأنها حصلت على الفيديوهات الفاضحة الخاصة به.

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بينما طلبت عبير صبري الطلاق من زوجها "خالد سرحان"، كما واجهته يسرا بمعرفتها حقيقة توريطها في الضرائب، لكنها قالت له إنها سامحته كي تكمل مخططاتها.

انتهت أحداث الحلقة بتوقيف يسرا في كمين أثناء حيازتها كمية كبيرة من الهروين في السيارة الخاصة بها.

يذكر أن تيام مصطفى قمر، كان اعترف لـ عمته يسرا بخيانة والدته "عبير صبري" لوالده، ولكنها أخبرته ألا يخبر أي شخص بهذا الحديث.

مسلسل "خيانة عهد" بطولة يسرا بجانب كل من الفنانة حلا شيحة وجومانا مراد وعبير صبرى وخالد سرحان، وتأليف أحمد عادل وإخراج سامح عبد العزيز.
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