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فن

مش مصدقة أنه راح.. يسرا تنشر صورة لها من مسلسل خيانة عهد

الأربعاء 20/مايو/2020 - 05:34 م
صدى البلد
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شيماء عبد السلام
نشرت النجمة يسرا عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الإجتماعى تويتر صور لها من مسلسل خيانة عهد .

وعلقت يسرا على الصورة قائلة:" عهد مش مصدقة إنه خلاص راح ومش هتشوفه تاني #خيانة_عهد #العدل_جروب #رمضان٢٠٢٠#Youssra #يسرا".

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يذكر أنه يعرض للفنانة يسرا مسلسل "خيانة عهد" والذى تقوم ببطولته بجانب كل من جومانا مراد وحلا شيحة وعبير صبرى وخالد سرحان وتاليف احمد عادل واخراج سامح عبد العزيز. 


المسلسل تدور أحداثه فى إطار اجتماعى حول أم تدعى عهد وتعمل صاحبة مصنع ملابس وتتعرض للعديد من الأزمات في حياتها وابنها أيضا.


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