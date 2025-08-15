سموتريتش لـ نتنياهو: حان وقت فرض السيادة الإسرائيلية بشكل كامل وكل شيء جاهز

أفادت قناة “القاهرة الإخبارية” في نبأ عاجل لها بأن وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش قال إن فكرة الدولة الفلسطينية خطر وجودي على إسرائيل ونحن مصممون على إنهائها.

فرض السيادة الإسرائيلية

ووجه وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش رسالة إلى رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو أنه حان وقت فرض السيادة الإسرائيلية بشكل كامل وكل شيء جاهز.

أمريكا ودعم إسرائيل

وقال وزير المالية الإسرائيلي إن الولايات المتحدة الأمريكية لم تأت برئيس يدعم إسرائيل مثل الرئيس الحالة دونالد ترامب.

وفي وقت سابق؛ قال سموتريتش: "نصادر آلاف الدونمات ونستثمر المليارات لإدخال مليون مستوطن للضفة الغربية"، مؤكدًا أن نتنياهو يدعم خطة توسيع المستوطنات في الضفة الغربية.

وأوضح وزير المالية الإسرائيلي: "نعمل على إبقاء القدس عاصمة موحدة لإسرائيل، ولن نتراجع حتى إحلال السيادة الإسرائيلية في الضفة الغربية".