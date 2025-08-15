موعد مباراة ليفربول وبورنموث في الدوري الإنجليزي

يستهل ليفربول موسمه الجديد ويستضيف بورنموث على ملعب "أنفيلد"، في بداية رحلة الدفاع عن لقب الدوري الإنجليزي الممتاز.

وتقام مباراة ليفربول وبورنموث في الدوري الإنجليزي 2025-2026 اليوم الجمعة 15 أغسطس 2025 على ملعب أنفيلد 10 مساء بتوقيت السعودية ومصر.

القنوات الناقلة لمباراة ليفربول وبورنموث

وتنقل مباراة ليفربول وبورنموث في الدوري الإنجليزي 2025-2026 عبر قناة بي إن سبورتس وتحديدا BeIN Sports HD 1.

وأعلنت الشبكة القطرية أن المعلق الجزائري حفيظ دراجي، هو من سيتولى مهمة التعليق على أحداث المباراة.

ويطمح "الريدز" في تجاوز خيبة نهائي درع المجتمع، حيث خسر أمام كريستال بالاس بركلات الترجيح، بينما يسعى بورنموث لتحقيق نتيجة إيجابية خارج الديار.

محمد صلاح، الذي يطمح لتحقيق لقب الدوري للمرة الثالثة، يسعى لكتابة تاريخ جديد، إذ أنه على بعد هدف واحد فقط من أن يصبح أول لاعب في تاريخ "البريميرليج" يسجل 10 أهداف في الجولة الافتتاحية.

صلاح سيد البدايات وخصم دائم لبورنموث

يمتلك محمد صلاح سجل تاريخيا في المباريات الافتتاحية للدوري الانجليزي إذ أحرز 9 أهداف حتى الآن، متفوقا على أسماء بحجم آلان شيرر ولامبارد وروني (8 أهداف لكل منهم).

وسجل صلاح في كل جولة افتتاحية منذ انضمامه لليفربول عام 2017، في مواجهات ضد فرق مثل واتفورد، وست هام، نوريتش، ليدز، فولهام، وإبسويتش تاون.

أما ضد بورنموث، فقد خاض صلاح 12 مباراة، سجل خلالها 11 هدفًا وصنع هدفين، دون الحصول على أي بطاقات. وحقق الفوز في 10 مواجهات، مقابل خسارة وحيدة.

وتبقى المواجهة الأبرز له أمام بورنموث في موسم 2018-2019، عندما سجل "هاتريك" في فوز ليفربول برباعية نظيفة.