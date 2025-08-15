قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الدفاع السورية: ملتزمون بحماية جميع مكونات الشعب والحفاظ على السلم الأهلي
قريبا.. بدء تسليم قطع أراضي الإسكان المتوسط بتوسعات أسيوط الجديدة
سعر الأسماك والمأكولات البحرية اليوم 15-8-2025
فانتازي الدوري الإنجليزي.. محمد صلاح يتصدر التشكيل المثالي| من يحمل شارة القيادة
بدء العد التنازلي.. تحصيل الزيادة لوحدات الإيجار القديم في هذا الموعد
التشكيل المتوقع لـ الأهلي لمواجهة فاركو في الدوري
سنن يوم الجمعة.. كنوز لا تغفل عنها تقربك إلى الجنة
الدولار يسجل 48.35 جنيها.. أسعار العملات اليوم الجمعة
موعد مباراة الأهلي وفاركو في الدوري والقنوات الناقلة
أبرز مباريات اليوم الجمعة 15-8-2025 والقنوات الناقلة
تنديد عربي ودولي واسع بخطة الاستيطان الإسرائيلية في منطقة E1
حزب الله: المقاومة لن تسلم سلاحها والعدوان مستمر.. وسنخوض معركة كربلائية
يختتم فريق الكرة بالنادى الأهلي استعداداته لمواجهة فاركو في الجولة الثانية من بطولة الدوري الممتاز.

ومن المقرّر أن يواجه الأهلي نظيره فاركو  في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة اليوم الجمعة باستاد القاهرة .

وكانت مباراة الأهلي أمام مودرن سبورت انتهت بالتعادل بهدفين لمثلهما.

وتذاع مباراة الاهلي وفاركو عبر قنوات اون تايم سبورت 

وانطلق الدوري المصري الممتاز في موسمه الجديد 2025-2026، التي تقام بنظام استثنائي يضم 21 فريقًا، بعد إلغاء الهبوط فى النسخة الأخيرة.

قائمة الأهلي في مباراة فاركو


واختار خوسيه ريبيرو المدير الفني لفريق النادي الأهلي 20 لاعبا للقاء فاركو الليلة، وجاءت قائمة الأهلي كالتالي: حراسة المرمى: محمد الشناوي، مصطفى شوبير.

خط الدفاع: كريم فؤاد، محمد هاني، ياسين مرعي، أحمد رمضان بيكهام، أشرف داري، محمد شكري، أحمد نبيل كوكا

خط الوسط: أحمد رضا، أليو ديانج، محمد على بن رمضان

خط الوسط المهاجم: طاهر محمد طاهر، أشرف بن شرقي، حسين الشحات، ، محمود حسن تريزيجيه، محمد مجدي أفشة، أحمد سيد زيزو.

خط الهجوم: جراديشار - محمد شريف

وتعاقد الأهلى مع التونسى محمد على بن رمضان واستعاد جهود نجمه السابق محمود حسن تريزيجيه، وكذلك المالى أليو يانج، وتعاقد مع أحمد مصطفى زيزو ومحمد سيحا حارس مرمى المقاولون العرب، وضم أحمد رمضان بيكهام مدافع سيراميكا كليوباترا وتم شراء مصطفى العش من زد بشكل نهائي بعد انتهاء إعارته، وتعاقد مع محمد شكري من سيراميكا وياسين مرعى من فاركو ومحمد شريف في صفقة انتقال حر.

