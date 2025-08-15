أحمد فتحي: عبد الله السعيد كان يتمنى منذ سنوات اللعب للزمالك



أعرب أحمد فتحي، لاعب الأهلي وبيراميدز السابق، عن سعادته باستمرار عبدالله السعيد، صانع ألعاب الزمالك، داخل صفوف الفريق بعد تجديد عقده.



وقال فتحي، في تصريحات لبرنامج «ملعب أون» المذاع عبر قناة «أون سبورتس»، إنه كان يتوقع تجديد السعيد منذ البداية، مضيفًا: «في البداية توقعت أن يجدد عبدالله عقده مع الزمالك، لكن مع تأخر الإعلان قلت ربما لن يجدد».



وأوضح أنه يتواصل بشكل مستمر مع اللاعب، مؤكدًا أن السعيد يشعر بسعادة كبيرة لوجوده داخل القلعة البيضاء، خاصة بعدما لمس حب جماهير الزمالك له.



واختتم فتحي تصريحاته قائلًا: «عبدالله السعيد كان يتمنى منذ سنوات اللعب للزمالك، والآن يعيش هذه التجربة بدعم كبير من جمهوره».