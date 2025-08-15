خالد الغندور: عبد الله السعيد يُبعد ناصر ماهر عن "مركز 10" في الزمالك

قال الإعلامي خالد الغندور، إن يانيك فيريرا المدير الفني لنادي الزمالك، عقد جلسة مع ناصر ماهر قبل مباراة المقاولون العرب بالدوري الممتاز وأكد على اقتناعه الكبير بإمكانيات اللاعب.

وتابع الغندور خلال برنامجه ستاد المحور: "قال فيريرا لـ ناصر ماهر، أن من الصعب أن يشارك اللاعب في مركز صانع اللعب بنادي الزمالك "مركز ١٠" في تشكيل الفريق في ظل تواجد عبد الله السعيد”.

وأضاف: "يانيك أكد أن ناصر قد يشارك في مركز الجناح الأيسر أو الأيمن ولكن من الصعب أن يتم الاعتماد على اللاعب في مركز صانع اللعب بسبب شغل عبد الله السعيد لهذا المركز".