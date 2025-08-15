كفاية أنه صفقة مجانية.. أسامة حسني يرد على منتقدي زيزو بالأهلي

رد أسامة حسني، لاعب النادي الأهلي السابق، على منتقدي أداء اللاعب أحمد مصطفى زيزو، المنتقل حديثا لصفوف القلعة الحمراء.

وقال أسامة حسني في تصريحات تليفزيونية: “الناس بتقلل من دور زيزو مع الأهلي، وبتقول إية يعني أنه يصنع هدفين، هو سجل هدفين، الإجابة بقى الدور ده كان بيعمله مع الزمالك والناس بتتغنى بيه، هو صفقة كبيرة وجاي مجاني مكلفنش النادي فلوس، ومكسب للأهلي”.

وأضاف: “الدوري لسه طويل، والمهم دلوقتي اللي يضحك في الآخر مش الأول”.

موعد مباراة الاهلي وفاركو

ومن المقرر أن تقام مباراة الأهلي وفاركو اليوم الجمعة، على ستاد القاهرة الدولي، حيث تنطلق صافرة البداية في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة.

وتتولى شبكة قنوات أون تايم سبورتس حقوق البث الحصري لمباريات الدوري المصري، حيث تنقل مباراة الأهلي وفاركو عبر قناة "ON Time Sports HD 1"، مع تخصيص استوديو تحليلي قبل وبعد المواجهة لتقديم قراءة فنية شاملة لأحداث اللقاء.