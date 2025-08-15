قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أفضل وقت لقراءة سورة الكهف يوم الجمعة.. بدأ منذ ساعات فاغتنمه
دبلوماسي أمريكي: فرصة دبلوماسية لإحياء المحادثات النووية مع إيران
البانيه نزل 30 جنيها.. مفاجأة في أسعار الدواجن والبيض اليوم الجمعة
الاتحاد الأوروبي: الاستيطان الإسرائيلي خرق للقانون الدولي ويقوّض حل الدولتين
آخر ساعة في ليلة الجمعة.. الإفتاء: اغتنموها بهذا الذكر
المستعجل والعادي.. طرق استخراج فيش وتشبيه
سعر أكبر جرام ذهب اليوم 15-8-2025
الناتو .. تعيين الفرنسي سيباستيان لوبرس رئيسًا لمجلس المراجعين الدوليين لتعزيز الشفافية والحوكمة
إنجاز جديد لطلاب هندسة عين شمس بمسابقة تصميم أنظمة التكييف والتهوية
مطرانية طيبة للأقباط الكاثوليك تكشف تفاصيل قضية هدم كنيسة السيدة العذراء
سفير الجزائر لدي مصر: الحملات ضد مصر ذات أهداف سياسية مغرضة
رياضة

ولو بعد حين.. حامد حمدان بوجه رسالة غامضة بعد فشل انتقاله للزمالك

حامد حمدان
حامد حمدان
منار نور

أثار اللاعب الفلسطيني حامد حمدان، الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، عقب نشره منشورًا غامضًا على حسابه الرسمي بموقع «فيسبوك»، وذلك بعد أزمته الأخيرة مع نادي بتروجيت ورفضه الانتقال إلى الزمالك.


ونشر حمدان صورة له بقميص منتخب فلسطين، وأرفقها بعبارة: «إن الله عادلٌ، سيؤتي كل ذي حقٍ حقه ولو بعد حين».


قال الإعلامي جمال الغندور، إن مصدر مسؤول بنادي بتروجت، كشف أن إدارة النادي رفضت رحيل الفلسطيني حامد حمدان إلى صفوف الزمالك في انتقالات الصيف الحالية


وتابع الغندور خلال برنامج ستاد المحور: "المصدر أكد أن الزمالك رفع عرضه لضم حامد حمدان إلى 40 مليون جنيه، ولكن إدارة نادي بتروجت رفضت رحيل اللاعب في الصيف.

وأضاف: "تم الاتفاق مع إداراة نادي الزمالك على دفع 20 مليون جنيه في الوقت الحالي، وتم الاتفاق على انتقال حمدان إلى الزمالك في الشتاء".

وشدد: "الزمالك سيدفع لنا 20 مليون جنيه، وتم الاتفاق على انتقال حامد حمدان إلى صفوف الزمالك في الشتاء بشكل رسمي".

واختتم: "سنعقد جلسة مع حامد حمدان، في الساعات المقبلة لتهدئة الأزمة بينه وبين سيد عيد المدير الفني للفريق، من أجل عودة اللاعب لتدريبات الفريق، والمشاركة بشكل أساسي خلال الشهور المقبلة، حتى رحيله إلى الزمالك في الشتاء".

أرشيفية

البطاطس المقلية

