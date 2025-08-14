هشام إسماعيل: صفقات الزمالك مميزة سواء المحلية أو الأجنبية



أكد الفنان هشام إسماعيل، أن انطلاقة نادي الزمالك في بطولة الدوري الممتاز كانت جيدة للغاية بعد الفوز على سيراميكا كليوباترا.

وقال إسماعيل في تصريحات لبرنامج "زملكاوي" مع كابتن محمد صبري، المذاع على قناة نادي الزمالك: "متفائل بالزمالك في الموسم الحالي مع وجود منصب المدير الرياضي بقيادة جون إدوارد فهو يؤدي أدوار مهمة مع القلعة البيضاء".

وأضاف: "صفقات الزمالك مميزة سواء المحلية أو الأجنبية واستعانة النادس بالمدارس الأوروبية والأفريقية في الصفقات أمر جيد".

وأوضح: "أصبح هناك تنافس بين جميع اللاعبين من أجل المشاركة في المباريات وهذا الأمر في صالح الزمالك والصفقات في محاولة لإثبات الذات".