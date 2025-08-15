أبرز مباريات اليوم الجمعة 15-8-2025 والقنوات الناقلة

تنطلق اليوم الجمعة 15-8-2025 عدد من المباريات ابرزها مباراة ليفربول المحترف ضمن صفوفه النجم المصري محمد صلاح أمام بورنموث، في افتتاح منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز الموسم الجديد 2025-2026.



مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة





ليفربول X بورنموث – 10 مساء – beIN Sports 1 HD

مواعيد مباريات الدوري الإسباني والقنوات الناقلة





جيرونا X رايو فاليكانو – 8 مساء

فياريال X ريال أوفييدو – 10.30 مساء – beIN Sports 3 HD

مواعيد مباريات الدوري الفرنسي



رين X أولمبيك مارسيليا – 9.45 مساء

مواعيد مباريات كأس إيطاليا



إمبولي X ريجيانا – 7 مساء

ساسولو X كاتانزارو – 7.30 مساء

ليتشي X يوفي ستابيا – 9.45 مساء

جنوى X باسانوفي – 10.15 مساء

مواعيد مباريات كأس ألمانيا



إف سي جوتيرسلو X يونيون برلين – 7 مساء

ساربكون X ماجديبورج – 7 مساء

زونينوف جروساسباخ X باير ليفركوزن – 7 مساء

بيليفيد X فيردر بريمن – 9.45 مساء

مواعيد مباريات الدوري المصري



بتروجت X كهرباء الإسماعيلية – 5 مساء

الأهلي X فاركو – 8 مساء

حرس الحدود X البنك الأهلي – 8 مساء

مواعيد مباريات الدوري القطري



العربي X الوكرة – 6.30 مساء

الغرافة X أم صلال – 8.30 مساء

مواعيد مباريات أمم أفريقيا للمحليين



غينيا X الجزائر – 5 مساء

النيجر X جنوب أفريقيا – 8 مساء