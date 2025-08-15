أبرز مباريات اليوم الجمعة 15-8-2025 والقنوات الناقلة

تنطلق اليوم الجمعة 15-8-2025 عدد من المباريات ابرزها مباراة ليفربول المحترف ضمن صفوفه النجم المصري محمد صلاح أمام بورنموث، في افتتاح منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز الموسم الجديد 2025-2026.
مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة
ليفربول X بورنموث – 10 مساء – beIN Sports 1 HD
مواعيد مباريات الدوري الإسباني والقنوات الناقلة
جيرونا X رايو فاليكانو – 8 مساء
فياريال X ريال أوفييدو – 10.30 مساء – beIN Sports 3 HD
مواعيد مباريات الدوري الفرنسي
رين X أولمبيك مارسيليا – 9.45 مساء
مواعيد مباريات كأس إيطاليا
إمبولي X ريجيانا – 7 مساء
ساسولو X كاتانزارو – 7.30 مساء
ليتشي X يوفي ستابيا – 9.45 مساء
جنوى X باسانوفي – 10.15 مساء
مواعيد مباريات كأس ألمانيا
إف سي جوتيرسلو X يونيون برلين – 7 مساء
ساربكون X ماجديبورج – 7 مساء
زونينوف جروساسباخ X باير ليفركوزن – 7 مساء
بيليفيد X فيردر بريمن – 9.45 مساء
مواعيد مباريات الدوري المصري
بتروجت X كهرباء الإسماعيلية – 5 مساء
الأهلي X فاركو – 8 مساء
حرس الحدود X البنك الأهلي – 8 مساء
مواعيد مباريات الدوري القطري
العربي X الوكرة – 6.30 مساء
الغرافة X أم صلال – 8.30 مساء
مواعيد مباريات أمم أفريقيا للمحليين
غينيا X الجزائر – 5 مساء
النيجر X جنوب أفريقيا – 8 مساء