صعب جدًا.. بيبو يعلق على موقف والد زيزو ضد هتافات جماهير الزمالك

علق خالد بيبو، نجم الأهلي السابق، على تصريحات والد أحمد مصطفى زيزو لاعب النادي الأهلي، بعد الهتافات المسيئة التي تعرض لها نجله من جماهير الزمالك.

وقال بيبو في تصريحات تليفزيونية: “أي لاعب جديد بيدخل النادي الأهلي بياخد وقت على ما ياخد على سيستم النادي الأهلي، وده حصل مع إمام عاشور”.

وأضاف: “من الصعب جدًا إن حد يتحمل الإساءة والشتايم بألفاظ مش سهلة خالص”.

وتابع: “ لكن مينفعش أي حد يرد على الإساءة الموجهة للاعب إلا النادي، ولكن بردو ده موضوع خارج عن إرادته (والد زيزو) هو في النهاية ولي أمر”.

موعد مباراة الاهلي وفاركو

ومن المقرر أن تقام مباراة الأهلي وفاركو اليوم الجمعة، على ستاد القاهرة الدولي، حيث تنطلق صافرة البداية في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة.

وتتولى شبكة قنوات أون تايم سبورتس حقوق البث الحصري لمباريات الدوري المصري، حيث تنقل مباراة الأهلي وفاركو عبر قناة "ON Time Sports HD 1"، مع تخصيص استوديو تحليلي قبل وبعد المواجهة لتقديم قراءة فنية شاملة لأحداث اللقاء.