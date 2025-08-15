قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الدفاع السورية: ملتزمون بحماية جميع مكونات الشعب والحفاظ على السلم الأهلي
قريبا.. بدء تسليم قطع أراضي الإسكان المتوسط بتوسعات أسيوط الجديدة
سعر الأسماك والمأكولات البحرية اليوم 15-8-2025
فانتازي الدوري الإنجليزي.. محمد صلاح يتصدر التشكيل المثالي| من يحمل شارة القيادة
بدء العد التنازلي.. تحصيل الزيادة لوحدات الإيجار القديم في هذا الموعد
التشكيل المتوقع لـ الأهلي لمواجهة فاركو في الدوري
سنن يوم الجمعة.. كنوز لا تغفل عنها تقربك إلى الجنة
الدولار يسجل 48.35 جنيها.. أسعار العملات اليوم الجمعة
موعد مباراة الأهلي وفاركو في الدوري والقنوات الناقلة
أبرز مباريات اليوم الجمعة 15-8-2025 والقنوات الناقلة
تنديد عربي ودولي واسع بخطة الاستيطان الإسرائيلية في منطقة E1
حزب الله: المقاومة لن تسلم سلاحها والعدوان مستمر.. وسنخوض معركة كربلائية
أصل الحكاية

فانتازي الدوري الإنجليزي.. محمد صلاح يتصدر التشكيل المثالي| من يحمل شارة القيادة

أمينة الدسوقي

تصدر النجم محمد صلاح، لاعب ليفربول، التشكيل المثالي للجولة الأولى من لعبة "فانتازي الدوري الإنجليزي الممتاز" للموسم الجديد 2025-2026، بحسب ما أعلنه الموقع الرسمي للمسابقة، فيما غاب عمر مرموش، لاعب مانشستر سيتي، عن القائمة.

محمد صلاح يتصدر التشكيل المثالي .

وينطلق الموسم الجديد مساء اليوم الجمعة بمواجهة قوية تجمع ليفربول، حامل اللقب، ضد بورنموث على ملعب "أنفيلد".

صلاح، الذي أنهى الموسم الماضي هدافًا للدوري، يتصدر أيضًا قائمة أغلى لاعبي الفانتازي ، بعد تجديد عقده مع ليفربول حتى عام 2027.

التشكيل المثالي للجولة الأولى من فانتازي الدوري الإنجليزي:

حراسة المرمى روبرت سانشيز (تشيلسي)

الدفاع موريلو (نوتنغهام فورست)، بيدرو بورو (توتنهام)، جيمس تاركوفسكي (إيفرتون)

الوسط محمد صلاح (ليفربول)، كول بالمر (تشيلسي)، برونو فرنانديز (مانشستر يونايتد)، إليوت أندرسون (نوتنغهام)، تيجاني ريندرز (مانشستر سيتي)

الهجوم أولي واتكينز (أستون فيلا)، جواو بيدرو (تشيلسي)

البدلاء دوبرافكا (بيرنلي)، جويو (سندرلاند)، رودون (ليدز)، سينيسي (بورنموث)

صراع على شارة القيادة صلاح وبالمر في دائرة الضوء

يتنافس محمد صلاح وكول بالمر على شارة القيادة ضمن اختيارات ملايين مدربي الفانتازي في الجولة الافتتاحية.

وقد حصل بالمر على نسبة اختيار بلغت 60% في مواجهة تشيلسي أمام كريستال بالاس، بينما اختار 53% من اللاعبين صلاح كقائد لمباراة ليفربول ضد بورنموث.

بالمر يدخل الموسم بمعنويات مرتفعة بعد قيادته تشيلسي للفوز بكأس العالم للأندية هذا الصيف، في حين اكتفى صلاح بهدف وحيد في فترة الإعداد، وسط تغييرات تكتيكية في ليفربول بعد ضم الألماني فلوريان فيرتز.

وبحسب خبراء الفانتازي، فإن صلاح وبالمر يحتفظان بالأفضلية كخيارين للكابتن بسبب موقعيهما كلاعبي وسط، ما يمنحهما نقاطًا إضافية عند التسجيل والحفاظ على نظافة الشباك.

صلاح يبدأ حملة الدفاع عن اللقب 

يستهل ليفربول موسمه الجديد الليلة عندما يستضيف بورنموث في العاشرة مساءً على ملعب "أنفيلد"، في بداية رحلة الدفاع عن لقب الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويطمح "الريدز" في تجاوز خيبة نهائي درع المجتمع، حيث خسر أمام كريستال بالاس بركلات الترجيح، بينما يسعى بورنموث لتحقيق نتيجة إيجابية خارج الديار.

محمد صلاح، الذي يطمح لتحقيق لقب الدوري للمرة الثالثة، يسعى لكتابة تاريخ جديد، إذ أنه على بعد هدف واحد فقط من أن يصبح أول لاعب في تاريخ "البريميرليج" يسجل 10 أهداف في الجولة الافتتاحية.

صلاح سيد البدايات وخصم دائم لبورنموث

يمتلك محمد صلاح سجل تاريخيا في المباريات الافتتاحية للدوري الانجليزي إذ أحرز 9 أهداف حتى الآن، متفوقا على أسماء بحجم آلان شيرر ولامبارد وروني (8 أهداف لكل منهم).

وسجل صلاح في كل جولة افتتاحية منذ انضمامه لليفربول عام 2017، في مواجهات ضد فرق مثل واتفورد، وست هام، نوريتش، ليدز، فولهام، وإبسويتش تاون.

أما ضد بورنموث، فقد خاض صلاح 12 مباراة، سجل خلالها 11 هدفًا وصنع هدفين، دون الحصول على أي بطاقات. وحقق الفوز في 10 مواجهات، مقابل خسارة وحيدة.

وتبقى المواجهة الأبرز له أمام بورنموث في موسم 2018-2019، عندما سجل "هاتريك" في فوز ليفربول برباعية نظيفة.

لاعب ليفربول النجم محمد صلاح محمد صلاح ليفربول فانتازي الدوري الإنجليزي الممتاز الدوري الإنجليزي مانشستر سيتي

