أرقام عمر مرموش مع مانشستر سيتي قبل انطلاقة الدوري الإنجليزي

يدخل النجم المصري عمر مرموش، المحترف في صفوف مانشستر سيتي الإنجليزي، أجواء موسم كروي جديد، وسط تطلعات لتعزيز بصمته مع الفريق، خاصة في الدوري الإنجليزي الممتاز الذي تنطلق منافساته غدًا.

ويستهل السيتي مشواره بمواجهة وولفرهامبتون، السبت المقبل، في السابعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة.

أرقام مرموش في الموسم الماضي مع مانشستر سيتي



خاض مرموش 25 مباراة مع مانشستر سيتي خلال الموسم الماضي، سجل خلالها 8 أهداف، منها 7 في 16 مباراة بالدوري الإنجليزي.

كما صنع هدفًا واحدًا في 4 مباريات بكأس الاتحاد الإنجليزي، بينما لم ينجح في التسجيل خلال مشاركاته الخمس في بطولتي كأس العالم للأندية ودوري أبطال أوروبا.

واحتل مرموش المركز السادس في قائمة أكثر اللاعبين تسديدًا على المرمى بالبريميرليج، وفقًا لشبكة «lentedesportiva»، برصيد 53 تسديدة، ما يعكس مساهمته الكبيرة في الثلث الهجومي للفريق.



سجل مرموش أسرع هاتريك للاعب عربي في تاريخ الدوريات الكبرى، بعدما أحرز ثلاثة أهداف أمام نيوكاسل يونايتد في الدوري خلال 13 دقيقة و54 ثانية، وتحديدًا في الدقائق 19 و24 و33.

وبالرغم من انضمامه حديثًا للفريق السماوي، إلا أن اللاعب المصري نجح في إثبات قيمته، مؤكدًا ثقة المدير الفني بيب جوارديولا في قدرته على دعم الخط الهجومي للفريق في الموسم الجديد.