أتلتيكو مدريد يفتح باب المفاوضات مع يوفنتوس لضم الأرجنتيني نيكو جونزاليس

في خطوة جديدة لتعزيز الخط الهجومي، فتح نادي أتلتيكو مدريد الإسباني خط المفاوضات مع نظيره الإيطالي يوفنتوس، لبحث إمكانية التعاقد مع المهاجم الأرجنتيني الدولي نيكو جونزاليس، وذلك بعد أيام قليلة من إتمام صفقة الإيطالي الدولي جياكومو راسبادوري.

أتلتيكو يتحرك بعد حسم صفقة راسبادوري

وكان اسما راسبادوري وجونزاليس قد طُرحا منذ أسابيع ضمن قائمة الخيارات الهجومية المحتملة لفريق المدرب دييجو سيميوني، قبل أن يحسم أتلتيكو صفقة المهاجم الإيطالي الأسبوع الماضي، ويتجه الآن نحو ضم النجم الأرجنتيني لتعزيز قوة الخط الأمامي.

يوفنتوس يدرس الاستفادة المالية من بيع جونزاليس

وبحسب تقارير صحفية من فابريزيو رومانو وماتيو موريتو وموقع "كالتشيو ميركاتو"، دخل النادي الإسباني في مفاوضات فعلية مع يوفنتوس، دون تحديد القيمة النهائية للصفقة، وسط توقعات بأن يسعى النادي الإيطالي لاستعادة أكبر قدر ممكن من المبلغ الذي أنفقه لضم اللاعب من فيورنتينا في صيف 2024.

صفقة محتملة تمنح اليوفي حرية التحرك في الميركاتو

جدير بالذكر أن يوفنتوس حصل على خدمات جونزاليس على سبيل الإعارة مقابل 8 ملايين يورو لموسم 2024-2025، مع إلزامية الشراء النهائي مقابل 25 مليون يورو، إضافة إلى حوافز تصل إلى 5 ملايين يورو.

وفي حال إتمام الصفقة، قد تمنح هذه الخطوة إدارة يوفنتوس مساحة مالية أكبر للتحرك نحو أهداف أخرى في سوق الانتقالات، مثل الفرنسي راندال كولو مواني والدنماركي مات أورايلي، خاصة في ظل غياب العروض الجادة للمهاجم الصربي دوسان فلاهوفيتش.