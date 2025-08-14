رابطة الأندية تكشف أسباب عدم معاقبة جماهير الأهلي بعد واقعة حسام حسن

أوضح ثروت سويلم، المتحدث الرسمي باسم رابطة الأندية المصرية، أن عدم معاقبة جماهير الأهلي عقب الأحداث التي وقعت مع حسام حسن، لاعب مودرن سبورت، في الجولة الأولى من الدوري، جاء لغياب ما يثبت الواقعة في تقرير مراقب المباراة، وهو الأساس القانوني لتوقيع أي عقوبة.

وأكد سويلم في تصريحات تلفزيونية أن الرابطة وضعت لوائح جديدة مؤخرًا لتعزيز الانضباط ومنع تكرار أخطاء المواسم الماضية، مع إغلاق باب الجدل بشأن عقوبات الانسحاب من المباريات.

تعديلات على جائزة رجل المباراة

أضاف المتحدث الرسمي أن الرابطة قررت تعديل شكل درع جائزة رجل المباراة استجابةً للانتقادات، مشددًا على أن العقوبات تطبق فور ثبوت المخالفات في تقارير المراقبين، مثلما حدث مع جماهير الزمالك.

كما أشار إلى أن الرابطة قد تتدخل بشكل مباشر لتغليظ العقوبات في حال وجود أخطاء جسيمة تؤثر على سير المباريات، حتى دون انتظار تقارير المراقبين.