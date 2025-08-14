جاب الله: ياسر إبراهيم يغيب عن مباراة فاركو للإصابة

اعلن النادي الأهلي غياب ياسر ابراهيم مدافع الفريق الأول لكرة القدم عن مواجهة فاركو المقرر لها مساء الغد في الجولة الثانية من منافسات مسابقة الدوري.



وقال الدكتور أحمد جاب الله، طبيب الفريق إن الفحوصات الطبية التي خضع لها ياسر إبراهيم مدافع ‏الفريق، أثبتت إصابته بتمزق في العضلة العانية للفخذ اليسرى.



وأضاف جاب الله أن اللاعب تأكد غيابه عن مباراة الفريق أمام فاركو، المقرر لها غدًا ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة الدوري ‏الممتاز.‏



وأوضح أن ياسر إبراهيم سيخضع لبرنامج علاجي وتأهيلي خلال الأيام المقبلة، على أن يتم تقييم حالته بشكل دوري ‏لحين اكتمال جاهزيته الطبية. ‏