محمد صلاح: التتويج بالدوري الإنجليزي مع ليفربول أفضل لحظاتي

أكد محمد صلاح، قائد منتخب مصر ونجم نادي ليفربول، أن لحظة التتويج بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز الموسم الماضي تعد الأجمل في مسيرته مع الفريق.

وقال صلاح، في مقطع فيديو نشره الحساب الرسمي لليفربول على منصة "إكس"، إن فوز الفريق بلقب البريميرليج كان اللحظة التي يعتز بها أكثر من أي إنجاز آخر مع النادي.

صلاح ضمن قائمة أساطير الدوري الإنجليزي



وقبل انطلاق موسم 2025-2026، اختارت شبكة "سكاي سبورتس" محمد صلاح على رأس قائمة تضم 25 لاعبًا اعتبرتهم الأفضل في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز، وفق ترشيحات صحفيي ومراسلي الشبكة.

وأشارت الشبكة إلى أن صلاح قدم واحدًا من أفضل المواسم الفردية على الإطلاق، بعدما قاد ليفربول للتتويج باللقب الموسم الماضي، مكتسحًا الجوائز الفردية بفضل أدائه الاستثنائي وأهدافه الحاسمة.