تدريبات بدنية خفيفة للزمالك قبل صدام المقاولون في الدوري الممتاز

أدى لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، فقرة تدريبات تأهيلية وبدنية خلال المران الذي أقيم مساء اليوم الخميس على إستاد الكلية الحربية استعدادًا لمواجهة المقاولون العرب المُقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.

وحرص الجهاز الفني بقيادة البلجيكي يانيك فيريرا على تخفيف الحمل البدني للاعبين خلال مران اليوم خوفاً من تعرضهم للإجهاد قبل لقاء المقاولون العرب.

وخاض اللاعبون تدريبات تأهيلية متنوعة تحت إشراف الإسباني راؤول لوبيز مدرب الأحمال بالفريق، يأتي ذلك في إطار البرنامج الموضوع للاعبين لتجهيزهم بأفضل صورة للقاء المقبل.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، لمواجهة المقاولون العرب، المقرر لها يوم السبت المقبل في التاسعة مساءً على إستاد القاهرة الدولي في الجولة الثانية لمسابقة الدوري الممتاز.