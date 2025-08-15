قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رياضة

الدوري المصري.. موعد مباراة الزمالك والمقاولون العرب والقنوات الناقلة

يستعد فريق الكرة الاول بنادي الزمالك لمواجهة المقاولون العرب غدا السبت علي استاد القاهرة في اطار منافسات الجولة الثانية من بطولة الدوري المصري.

ويواجه الزمالك نظيره المقاولون العرب غدا السبت باستاد القاهرة، فى تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة. 

وفاز الزمالك على سيراميكا كليوباترا فى المباراة السابقة بهدفين دون رد.

وتذاع مباراة الزمالك والمقاولون العرب عبر قنوات اون تايم سبورت. 

واهتم الجهاز الفني للزمالك خلال اليومين الماضيين بتحليل أداء المقاولون العرب عبر مقاطع فيديو لمبارياته الأخيرة، لدراسة نقاط القوة والضعف في صفوفه.

