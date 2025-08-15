التشكيل المتوقع لـ الأهلي لمواجهة فاركو في الدوري

يواجه اليوم فريق الأهلي نظيره فاركو علي استاد القاهرة الدولي، في تمام التاسعة مساء اليوم الجمعة، ضمن مواجهات الجولة الثانية من مسابقة الدوري.

ومن المتوقع أن يخوض الأهلي المباراة بتشكيل مكون من :

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع : محمد هاني، أحمد رمضان بيكهام، ياسين مرعي ومحمد شكري.

خط الوسط: أليو ديانج، محمد علي بن رمضان وأشرف بن شرقي ومحمود حسن تريزيجيه وأحمد سيد زيزو.

خط الهجوم: محمد شريف.

ويدير مباراة الأهلي ضد فاركو، طاقم تحكيم مكون من: محمد معروف حكم ساحة، سامي هلهل مساعد أول، عدي عيد مساعد ثاني، وهيثم عثمان حكم رابع، بينما يتواجد في غرفة الفيديو الحكم وائل فرحان ويساعده يوسف البساطي.