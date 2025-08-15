قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الدفاع السورية: ملتزمون بحماية جميع مكونات الشعب والحفاظ على السلم الأهلي
قريبا.. بدء تسليم قطع أراضي الإسكان المتوسط بتوسعات أسيوط الجديدة
سعر الأسماك والمأكولات البحرية اليوم 15-8-2025
فانتازي الدوري الإنجليزي.. محمد صلاح يتصدر التشكيل المثالي| من يحمل شارة القيادة
بدء العد التنازلي.. تحصيل الزيادة لوحدات الإيجار القديم في هذا الموعد
التشكيل المتوقع لـ الأهلي لمواجهة فاركو في الدوري
سنن يوم الجمعة.. كنوز لا تغفل عنها تقربك إلى الجنة
الدولار يسجل 48.35 جنيها.. أسعار العملات اليوم الجمعة
موعد مباراة الأهلي وفاركو في الدوري والقنوات الناقلة
أبرز مباريات اليوم الجمعة 15-8-2025 والقنوات الناقلة
تنديد عربي ودولي واسع بخطة الاستيطان الإسرائيلية في منطقة E1
حزب الله: المقاومة لن تسلم سلاحها والعدوان مستمر.. وسنخوض معركة كربلائية
التشكيل المتوقع لـ الأهلي لمواجهة فاركو في الدوري

ياسمين تيسير

يواجه اليوم فريق  الأهلي نظيره فاركو علي استاد القاهرة الدولي، في تمام التاسعة مساء اليوم الجمعة، ضمن مواجهات الجولة الثانية من مسابقة الدوري.

ومن المتوقع أن يخوض الأهلي المباراة بتشكيل مكون من :

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع : محمد هاني، أحمد رمضان بيكهام، ياسين مرعي ومحمد شكري.

خط الوسط: أليو ديانج، محمد علي بن رمضان وأشرف بن شرقي ومحمود حسن تريزيجيه وأحمد سيد زيزو.

خط الهجوم: محمد شريف.

ويدير مباراة الأهلي ضد فاركو، طاقم تحكيم مكون من: محمد معروف حكم ساحة، سامي هلهل مساعد أول، عدي عيد مساعد ثاني، وهيثم عثمان حكم رابع، بينما يتواجد في غرفة الفيديو الحكم وائل فرحان ويساعده يوسف البساطي.

