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مرأة

ياسمين صبرى أبرزهن .. نجمات تألقن بفساتين الزفاف فى رمضان 2020

الأربعاء 20/مايو/2020 - 04:39 م
جمات تألقان بفساتين
جمات تألقان بفساتين الزفاف فى رمضان 2020
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هاجر هانئ
تحرص النجمات دائما على اختيار الإطلالات والفساتين التى تتناسب مع أدوارهن فى الأعمال الدرامية، وخطفت الكثير من النجمات الانظار بإطلالاتهن الانيقة والمميزة التي ظهرن بها فى مسلسلات رمضان 2020.

وبعد مرور 26 يوما من شهر رمضان الكريم، لفتت بعض النجمات الأنظار بعد  تألقهن بفساتين الزفاف البيضاء اللاتى ظهرن بها فى مسلسلات رمضان 2020.

وتميزت فساتين زفاف النجمات بأنها تنوعت من ناحية التصميمات والأقمشة المطرزة التى منحتهن مظهرا جذابا، ونجحت بعض النجمات فى اختيار التصميم المناسب الذى كشف عن رشاقتهن.

ومن أبرز النجمات اللواتي ارتدين فساتين الزفاف خلال مسلسلات رمضان 2020، الفنانة آيتن عامر التى ظهرت فى الحلقات الاولى من مسلسل فرصة تانية بفستان زفاف أنيق، كما الحال مع القديرة يسرا والتى تألقت بفستان زفاف جذاب وأنيق كشف عن جمالها، وقد حمل التصميم توقيع مصمم الأزياء المصرى هانى البحيرى.

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كما لفتت الأنظار الفنانة دينا الشربينى بفستان زفاف ضمن حلقات مسلسل لعبة النسيان التي تقوم ببطولته، وارتدت الفنانة ياسمين صبرى فستانا أبيض أنيقا فى مسلسل فرصة تانية، أما منة فضالى اختارت فستان زفاف فى مسلسل لما كنا صغيرين من أنامل المصمم محمود غالى.
ياسمين صبرى أبرزهن .. نجمات تألقن بفساتين الزفاف فى رمضان 2020
ياسمين صبرى أبرزهن .. نجمات تألقن بفساتين الزفاف فى رمضان 2020
ياسمين صبرى أبرزهن .. نجمات تألقن بفساتين الزفاف فى رمضان 2020
ياسمين صبرى أبرزهن .. نجمات تألقن بفساتين الزفاف فى رمضان 2020
ياسمين صبرى أبرزهن .. نجمات تألقن بفساتين الزفاف فى رمضان 2020
ياسمين صبرى أبرزهن .. نجمات تألقن بفساتين الزفاف فى رمضان 2020
ياسمين صبرى أبرزهن .. نجمات تألقن بفساتين الزفاف فى رمضان 2020
ياسمين صبرى أبرزهن .. نجمات تألقن بفساتين الزفاف فى رمضان 2020
ياسمين صبرى أبرزهن .. نجمات تألقن بفساتين الزفاف فى رمضان 2020
ياسمين صبرى أبرزهن .. نجمات تألقن بفساتين الزفاف فى رمضان 2020
ياسمين صبرى أبرزهن .. نجمات تألقن بفساتين الزفاف فى رمضان 2020
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